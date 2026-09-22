Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı - Son Dakika
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Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı

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Sudan ucuz! Süper Lig\'i kasıp kavuran Orban\'ın bonservisi ortaya çıktı
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Amedspor Başkanı Nahit Eren, Süper Lig'e golleriyle damga vuran Gift Orban için 500 bin Euro kiralama bedeli ödendiğini ve Nijeryalı golcünün 10 gole ulaşması halinde 3 milyon Euro'luk satın alma maddesinin zorunlu hale geleceğini açıkladı. Orban, şu ana kadar oynadığı 6 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Amedspor’un sezon başında Bundesliga ekibi Hoffenheim’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Gift Orban, Süper Lig’e yaptığı hızlı başlangıçla dikkat çekmeye devam ederken transferinin mali detayları da netleşti. Amedspor Başkanı Nahit Eren, 24 yaşındaki santraforun sözleşmesindeki şartları açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 3 MİLYON EURO

Başkan Nahit Eren, Amedspor'un oyuncuyu kiralamak için Hoffenheim'a 500 bin Euro ödediğini ifade etti. Ayrıca Nijeryalı yıldızın Amedspor'dan yıllık 1 milyon Euro kazandığını belirtildi. Eren, Nijeryalı golcünün 10 gole ulaşması halinde ise 3 milyon Euro'luk satın alma maddesinin zorunlu hale geleceğini açıkladı.

<a class='keyword-sd' href='/sudan/' title='Sudan'>Sudan</a> ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı

SAHADA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Özellikle RAMS Başakşehir maçında yaptığı hat-trick ve Beşiktaş karşısındaki skora katkısıyla kısa sürede yeşil-kırmızılı ekibin en önemli hücum silahına dönüşen Gift Orban, 6 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansa ulaşarak 10 gol hedefine hızla yaklaşıyor.

Nahit ErenFutbolSudanSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Nedense amed bakınca Adana demir sporu görüyorum 0 0 Yanıtla
  • nw6g2hpvs5 nw6g2hpvs5:
    Konyaspor alacaktı vazgeçti 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bi bu orbana bak bide fenerin aldigi lukakuya bay,eyupspor macinda iki kisiyi sakatliyordu az kalsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı - Son Dakika
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