Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi - Son Dakika
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Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

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Bilim kurgu filmlerindeki sahneler bu kez beyaz perdede değil, ABD'nin San Francisco kentinde gerçek oldu. Sosyal medya fenomeni Frankie LaPenna, yaklaşık 1,8 metre boyundaki insansı robotla kafeste karşı karşıya geldi. İnsansı robot düzenlenen gösteri maçında savurduğu sert yumruk ve tekmelerle LaPenna'yı kafes boyunca yerden yere vurdu.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler ABD'den geldi. San Francisco'da düzenlenen özel bir etkinlikte sosyal medya içerik üreticisi Frankie LaPenna, yaklaşık 1,8 metre boyundaki insansı robotla kafeste karşı karşıya geldi. San Francisco merkezli robotik ve eğlence şirketi REK (Robot Entertainment Kombat) tarafından düzenlenen gösteri maçı şirketin ifadesiyle “ilk İnsan-Terminatör robot dövüşü” olarak duyuruldu. Karşılaşmanın görüntülerinde robotun sert bir tekmeyle LaPenna'yı kafesin diğer tarafına savurduğu görüldü.

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

ROBOTUN TEKMEYİ VURMASIYLA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde LaPenna, metal rakibine yumruklarla karşılık verdi. Ancak robotun verdiği karşılık çok daha sert oldu. 

Görüntülerde insansı robotun art arda yumruk ve tekmeler savurduğu, özellikle bir tekmenin ardından LaPenna'nın kafes boyunca savrularak yere düştüğü görülüyor. 

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Bazı kaynaklar karşılaşmanın bu darbeyle teknik nakavtla sona erdiğini aktarırken, REK ise daha sonra LaPenna'nın mücadeleye devam ettiğini ve robotu yendiğini savundu. Bu nedenle karşılaşmanın resmi sonucu konusunda kaynaklar arasında farklı aktarımlar bulunuyor.

REK'in paylaştığı görüntülerde ise şirket, “İlk İnsan-Terminatör robot dövüşüyle tarih yazdık” mesajını kullanarak karşılaşmayı duyurdu. Şirket, daha fazla görüntünün de paylaşılacağını açıkladı.

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

TERMİNATÖR GÖRÜNÜMLÜ ROBOTUN ARKASINDA İNSAN VAR

Görüntüler ilk bakışta otonom bir yapay zekânın ringe çıkıp insanla dövüştüğü izlenimini verse de gerçek bundan farklı. Karşılaşmada kullanılan EngineAI T800, bir insan pilot tarafından uzaktan kontrol ediliyor. REK'in sistemi, robotların sanal gerçeklik ekipmanları ve uzaktan kumanda aracılığıyla insanlar tarafından yönetilmesine dayanıyor.

Yani ringde yumruk ve tekmeleri atan robot olsa da hangi hamlenin yapılacağına karar veren taraf insan operatör. Robotun denge ve hareket kabiliyetinde ise kendi sistemleri görev yapıyor. Bu ayrıntı, görüntülerin “yapay zekâ kendi başına insanla dövüştü” şeklinde yorumlanmasının önüne geçiyor.

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

ROBOT DÖVÜŞLERİ YENİ BİR GÖSTERİ ALANINA DÖNÜŞÜYOR

REK, daha önce de insan operatörler tarafından kontrol edilen insansı robotların birbirleriyle dövüştüğü etkinlikler düzenledi. Şirketin San Francisco'daki çalışmaları, robot dövüşlerini yalnızca teknoloji gösterisi olmaktan çıkarıp izleyici karşısında gerçekleştirilen bir eğlence formatına dönüştürmeyi amaçlıyor.

İnsan ile robotun aynı kafese girmesi ise bu konsepti yeni bir noktaya taşıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, insansı robotların giderek güçlenmesi ve fiziksel hareket kabiliyetlerinin artması da yeniden gündeme geldi

Amerika Birleşik DevletleriSan FranciscoSosyal MedyaSosyal MedyaMedyaBilimDünyaSon Dakika

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