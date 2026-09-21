Katılımevim\'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI İSİMLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çeken tedbir kararları alındı. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Katılımevim'in yakın zamanda yaptığı KAP açıklamasında da Pusula Finans Holding ile Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim'deki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİR

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda kuruma müzekkere yazıldı.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli bildirimler yapıldı.

YÖNETİCİLERİN EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarına ilişkin de tedbir alındı.

Bu kişilerin mal varlıklarını azaltacak nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

SPK daha önce Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticileri hakkında işlem yasağı uygulamış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

GÜRLEK: HER KİM OLURSA OLSUN HESABI SORULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Gürlek, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını, mağdurların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için adli ve mali imkanların kullanılacağını belirtti. Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevinde bulunduğu Bakanlığın resmi kayıtlarında da yer alıyor.