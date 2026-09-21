Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katılımevim\'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 10 firarinin arandığını açıkladı. Soruşturmanın mali ayağında 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI İSİMLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çeken tedbir kararları alındı. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Katılımevim'in yakın zamanda yaptığı KAP açıklamasında da Pusula Finans Holding ile Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim'deki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİR

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda kuruma müzekkere yazıldı.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli bildirimler yapıldı.

YÖNETİCİLERİN EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarına ilişkin de tedbir alındı.

Bu kişilerin mal varlıklarını azaltacak nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

SPK daha önce Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticileri hakkında işlem yasağı uygulamış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

GÜRLEK: HER KİM OLURSA OLSUN HESABI SORULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Gürlek, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını, mağdurların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için adli ve mali imkanların kullanılacağını belirtti. Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevinde bulunduğu Bakanlığın resmi kayıtlarında da yer alıyor.

Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
Akın GürlekKatılımevimEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    bu katilimcilarin alayi titanci 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödemiş’te ekmek fırınının çatı katı alev aldı Baca temizliği yangınla bitti Ödemiş'te ekmek fırınının çatı katı alev aldı! Baca temizliği yangınla bitti
İstanbul’daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak İstanbul'daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak
Giresun Espiye’de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“ Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
Menekşe Deresi’ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı Menekşe Deresi'ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı
7 gündür kayıp Mustafa Dinler’in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı’ndan geldi 7 gündür kayıp Mustafa Dinler'in telefon sinyali Sultangazi Kent Ormanı'ndan geldi
Geyve’deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu Geyve'deki kavgada güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı, yaralanan mimar şikayetçi oldu
Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralı Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu: 5 yaralı
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan ambulans şoförü serbest bırakıldı Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan ambulans şoförü serbest bırakıldı
09:33
Salah’ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu Ziyaretçiler akın ediyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
09:23
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
09:16
Bilet almadan stadyuma daldılar Kaçak giriş anları kamerada
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada
09:06
Fark açıldıkça yıkıldı 8-0’lık maçta milyonları kahreden anlar
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
08:36
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
08:30
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
08:24
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
08:18
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
08:16
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
06:53
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar
06:21
Erdoğan New York’ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 09:50:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement