Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile 16. evlilik yıl dönümünü kutladı. Yıl dönümünü kendisinin unuttuğunu ve eşi tarafından hatırlatıldığını söyleyen Demirel, çekim arkadaşlarının yoğunluğu nedeniyle tarihi kendisine unutturduğunu esprili bir dille anlattı.
Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, 16 yıllık evliliklerini özel bir paylaşımla kutladı. Çiftin yıl dönümü kutlamasına ilişkin anlar dikkat çekerken, Volkan Demirel'in yaptığı açıklama da gülümsetti.
"EŞİM HATIRLATTI"
Volkan Demirel, evlilik yıl dönümlerini unuttuğunu belirterek yaşananları esprili bir şekilde anlattı. Demirel, yoğun çekim temposu nedeniyle tarihlerin birbirine karıştığını ve yıl dönümünü eşinin hatırlattığını söyledi.
ÇEKİM ARKADAŞLARINI DA İŞİN İÇİNE KATTI
Ünlü futbol adamı, yaşanan unutkanlığın nedenini anlatırken çekim arkadaşlarına da gönderme yaptı. Demirel, çekim sırasında yoğunluk ve koşturmacanın kendisine yıl dönümünü unutturduğunu esprili ifadelerle dile getirdi.
16 YILLIK EVLİLİKLERİNİ KUTLADILAR
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel, 16. evlilik yıl dönümlerini birlikte kutladı. Çiftin özel anlarını paylaştığı görüntüler takipçilerden ilgi gördü.
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