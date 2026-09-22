Nur Dağı\'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Mekke'deki Nur Dağı'nı ziyaret eden bir Fenerbahçe taraftarı, üzerindeki sarı-lacivertli formayla görüntülendi. Fenerbahçe formasını giyerek Nur Dağı'na çıkan taraftarın görüntüsü, formanın üzerinde yer alması nedeniyle dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DUA ETMİŞTİR"

Görüntüyü gören bazı kişiler, taraftarın Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla gitmesini takımın şampiyonluk hedefiyle ilişkilendirdi. Bazı yorumlarda "Kesin şampiyonluk için dua etti" ifadeleri kullanılırken, taraftarın gerçekten bu amaçla dua edip etmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.