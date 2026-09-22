Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

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Nur Dağı\'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
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Mekke'deki Nur Dağı'nda Fenerbahçe formalı bir taraftar görüntülendi. Sarı-lacivertli formayla bölgeyi ziyaret eden taraftar için bazı kişiler "Kesin şampiyonluk için dua etti" yorumunda bulundu.

Mekke'deki Nur Dağı'nı ziyaret eden bir Fenerbahçe taraftarı, üzerindeki sarı-lacivertli formayla görüntülendi. Fenerbahçe formasını giyerek Nur Dağı'na çıkan taraftarın görüntüsü, formanın üzerinde yer alması nedeniyle dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DUA ETMİŞTİR"

Görüntüyü gören bazı kişiler, taraftarın Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla gitmesini takımın şampiyonluk hedefiyle ilişkilendirdi. Bazı yorumlarda "Kesin şampiyonluk için dua etti" ifadeleri kullanılırken, taraftarın gerçekten bu amaçla dua edip etmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
Toros DağlarıFenerbahçeMekkeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Umut Karakelle Umut Karakelle:
    Allah duasını kabul etsin inşallah 6 3 Yanıtla
  • Cosdan Cosdan:
    kutsal forma diye buna derler işte. 2 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    birde kadıköyün arka sokaklarında içip içip maça gelmeseler olacak 1 2 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    olur niye olmasın ki 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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