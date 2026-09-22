Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlayan “sakin sular” politikasını hedef alırken Türkiye ve Türkler hakkında sert ifadeler kullandı. “Türklerle ilgili tek bir çözüm var” diyen Velopoulos, Napolyon Bonapart'a atfettiği söz üzerinden, “Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar” ifadelerini kullandı. Yunan siyasetçi, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ankara ile yürüttüğü normalleşme politikasını da eleştirdi.

Türkiye- Yunanistan hattında karşılıklı açıklamaların gündemde olduğu bir dönemde Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos'tan Türkleri hedef alan sözler geldi.

Velopoulos, yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye politikasını eleştirirken iki ülke arasında gerilimi azaltmayı amaçlayan normalleşme sürecini de hedef aldı.

TÜRKLERİ HEDEF ALAN İFADELER KULLANDI

Velopoulos, açıklamasına Türkiye ve Türkler hakkında aşağılayıcı bir Yunan halk deyişini aktararak başladı. Yunan siyasetçi, bu ifadeyi Türkiye'nin tutumunu tanımlamak amacıyla kullandığını söyledi.

Velopoulos'un sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Partisinin resmi açıklamasında Türkler için "Moğollar" ifadesini kullanan siyasetçi, ardından Napolyon Bonapart'a atfettiği bir sözü gündeme getirdi.

"TÜRKLER YOK EDİLEBİLİR, FAKAT FETHEDİLEMEZ"

Velopoulos, "Türklerle ilgili tek bir çözüm var" ifadesinin ardından, Napolyon Bonapart'a atıfta bulunarak Türklerin "yok edilebileceğini ancak fethedilemeyeceğini" söyledi. Türkiye'deki bazı haber kaynakları söz konusu Yunanca ifadeyi "Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar" şeklinde Türkçeye aktardı.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Velopoulos'un partisinin yayımladığı Yunanca orijinal açıklamada "??????????" fiili yer alıyor. Bu ifade bağlama göre "yok edilmek/imha edilmek" anlamına geliyor. Dolayısıyla sözlerin doğrudan kaynağı, açıklamanın Türkleri hedef alan ağır bir ifade içerdiğini doğruluyor.

MİÇOTAKİS'İN "SAKİN SULAR" POLİTİKASINI HEDEF ALDI

Yunan siyasetçi, açıklamasının devamında Başbakan Miçotakis'in Türkiye ile ilişkilerde izlediği politikayı da eleştirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son üç yılda yürütülen ve gerilimin düşürülmesini amaçlayan "sakin sular" yaklaşımını hedef alan Velopoulos, bu politikanın Türkiye'nin tutumunu değiştirmediğini savundu. Türkiye tarafından gelen açıklamaları "tehdit" ve "şovenizm" olarak nitelendiren Velopoulos, Miçotakis hükümetinin Ankara politikasına karşı çıktı.

GEÇEN HAFTA DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Velopoulos'un Türkiye hakkındaki çıkışı ilk değil. Yunan siyasetçi 10 Eylül'deki açıklamasında da Miçotakis'i Türkiye konusunda eleştirerek Yunanistan'ın Kıbrıs ile münhasır ekonomik bölge ilan etmesini ve karasularını 12 deniz miline çıkarmasını istemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise 14 Eylül'de Yunanistan'dan yapılan başka açıklamalara tepki göstermiş ve Yunan yetkilileri "ciddiyete ve aklıselime" davet etmişti.

VELOPOULOS'UN PARTİSİ DE AÇIKLAMAYI YAYIMLADI

Velopoulos'un Türkleri hedef alan son sözleri yalnızca basında yer alan aktarımlara dayanmıyor. Yunan Çözümü Partisi'nin resmi internet sitesinde 21 Eylül tarihli basın açıklaması olarak yayımlanan metinde söz konusu ifadeler doğrudan yer alıyor.

Kiryakos MiçotakisNapolyon BonapartYunanistanTürkiyeAnkaraGüncelAtinaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    CHP'liler duymasın atalarının bu sözlerini 5 9 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Türkiyenin böyle kaygisi yok bu yunanda is görür türklere sallayim oylari alayim türkiye ise tam tersi eğer fiili bir tehdit olursa kendi isimi kendim görürüm kimseye ihtiyaç duymadan Suriye konusunda oldugu gibi Ama senin gibiler tayyip kazanacak korkusundan sizofren derecede algi yorumlari yapiliyor 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HALÂ YUNANI DOST OLARAK GÖREN YILMAZ VE DENİZ ZİHNİYETİ İYİ OKUSUN 8 4 Yanıtla
    nameless nameless nameless nameless:
    Bu kitle öyle bir kitle ki ne istersen onu kitle 6 0
  • İsmail Şişman İsmail Şişman:
    Her seçime doğru atışıyoruz. Harika siyaset 5 0 Yanıtla
  • Seyfi34. Seyfi34.:
    Ya herşeyi chpye baglıyorsunuz Allah sizi bildiyigibi yapsın birazda abd askerleri sag salim evlerine dönmesi için dua edenleride hatirlasanız ha size göre trump barış elçısi demi 2 0 Yanıtla
  • levent ayar levent ayar:
    PARA LAZIM BİZİMKİLER DÜĞÜNLERİ DE GİTİYOR YUNANISTAN DA YABIYOR SİLAH TEHCIZAT TAHA ÜST TEKNOLOJİ ALSIN DİYE GİTİN GİTİN SONRA ..... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu Ülke karıştı ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı
Obezite ameliyatı sonrası hayatı değişti Adanalı İlkcan İlhan şifa arıyor Obezite ameliyatı sonrası hayatı değişti! Adanalı İlkcan İlhan şifa arıyor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Sivas’ta LPG istasyonunda patlama Çok sayıda yaralı var Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
Amedspor’un koreografisinde ne yazıyor İşte o cümlenin anlamı Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı
Hayvan otlatan çoban ormanda kafatası buldu Gazipaşa’da adli tahkikat başladı Hayvan otlatan çoban ormanda kafatası buldu! Gazipaşa'da adli tahkikat başladı
Kameraya takılan inanılmaz an Bir anda ortadan kayboldu Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Boyun ağrısına “kütletme“ çözümü tehlikeli olabilir İki profesörden damar yırtılması uyarısı Boyun ağrısına "kütletme" çözümü tehlikeli olabilir! İki profesörden damar yırtılması uyarısı
08:28
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog Tercüman bakakaldı
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı
08:18
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır
07:48
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
07:03
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
06:50
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
06:37
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
06:14
Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 08:37:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement