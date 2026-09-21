Türkiye\'nin yarım asırlık şehirlerarası otobüs firmasına 1 yıllık kesin konkordato mühleti

Yarım asırlık geçmişe sahip Kale Seyahat ve aynı grup bünyesinde yer alan şirketlerin mali durumlarına ilişkin yargı sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Geçici mühlet süresinin sona ermesinin ardından mahkeme, şirketlerin konkordato korumasından yararlanmaya devam etmesine karar verdi.

1 YILLIK KESİN MÜHLET

Kale Seyahat'in de aralarında bulunduğu toplam 6 şirket ve bir kişi hakkında verilen konkordato kararında geçici mühlet, 1 yıllık kesin mühlete dönüştürüldü.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar kapsamında konkordato sürecine dahil edilen isimler arasında Cemal Alirıza Çelebi ile Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Seyahat Anonim Şirketi bulunuyor.

NİHAİ KARARI MAHKEME VERECEK

Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşma tarihi de belirlendi. Dava, 15 Aralık tarihinde saat 15.50'de görülecek.

Kale Seyahat ve diğer şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirme, mahkemenin yapacağı incelemelerin ardından gerçekleştirilecek.

15 Aralık'ta yapılacak duruşmada konkordatonun tasdikine ilişkin süreç ele alınacak ve şirketlerin mali durumlarına yönelik yargısal incelemede bir sonraki aşamaya geçilecek.