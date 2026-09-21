2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme - Son Dakika
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2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

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2 milyar TL\'lik işlem MASAK\'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
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Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir para hareketi tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği, ancak incelemede karşılık gösterilen dövizin henüz hesaba geçmediğinin belirlendiği belirtildi. İşlemin bu tespitin ardından MASAK tarafından durdurulduğu aktarıldı.

2 milyar TL'lik işlem, devam eden fon soruşturmasında yeni bir başlığı gündeme getirdi. Hedef Yatırım Bankası üzerinden yapılmak istenen yüksek tutarlı işlemin ayrıntıları mali incelemeye takıldı.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM İNCELEMEYE TAKILDI

Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote'un hesabına 2 milyar TL göndermek için işlem başlattı. Söz konusu işlem için karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterildi. Para hareketinin niteliği ise "swap" olarak bildirildi. İncelemenin kritik noktası da tam burada ortaya çıktı. BDDK tarafından gerçekleştirilen kontrolde, 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildiği belirtildi.

40,9 MİLYON DOLARLIK DETAY

Verilen bilgilere göre yapılan incelemede 40,9 milyon dolarlık tutarın mevcut durumda hesapta bulunan bir para olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı değerlendirildi. Böylece 2 milyar TL'nin transfer edilmek istendiği sırada, işlemin karşılığı olarak bildirilen 40,9 milyon dolarlık tutarın henüz ilgili hesaba ulaşmadığı tespit edilmiş oldu. Bu gelişmenin ardından işlem MASAK'ın incelemesine girdi.

MASAK 2 MİLYAR TL'LİK İŞLEMİ DURDURDU

Aktarılan bilgilere göre MASAK, yapılan tespitin ardından 2 milyar TL tutarındaki işlemi durdurdu. Böylece İsviçre merkezli Swissquote'un hesabına gönderilmek istenen yüksek tutarlı para hareketi gerçekleşmedi. Hedef Holding ve alt şirketleri halihazırda devam eden fon soruşturmasındaki mali incelemenin kapsamına alınmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Hedef Holding'in yanı sıra Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.

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SON DAKİKA: 2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme - Son Dakika
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