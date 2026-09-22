Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay - Son Dakika
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Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu. Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu belirlenen cesetlerde kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi. Polis, olayın faili ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ankara'da bir apartman dairesinde yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. Yenimahalle'deki evde hareketsiz halde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde cesetlerde kurşun ve bıçak yaralarına rastlandı.

DAİREDE 3 ERKEK CESEDİ BULUNDU

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dairede 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.  Polis ekipleri bunun üzerine daire ve çevresinde inceleme başlattı.

Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ekiplerin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri de tespit edildi. Cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında 3 kişinin cesedinde de dikkat çeken bulgulara rastlandı. İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin üzerlerinde kurşun ve bıçak yaraları bulundu.

Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay

KURŞUN VE BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

Dairede yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın nasıl gerçekleştiği ve 3 kişinin hangi koşullarda hayatını kaybettiğine ilişkin inceleme sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek işlemlerin ardından ölüm nedenlerine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

POLİS FAİL YA DA FAİLLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri olayın ardından fail ya da faillerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin apartman ve çevresinde inceleme yaptığı, olayın meydana geldiği dairedeki bulguları değerlendirdiği belirtildi.

Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
Kaynak: İHA
Mehmet EmreYenimahalle3. SayfaOlaylarAnkaraGüncelPolisSon Dakika

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