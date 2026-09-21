Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti\'ye katılmak için gün sayıyorlar

Meclis'te dengeler, yeni yasama yılı öncesinde yeniden hareketlenebilir. Ankara kulislerinde, farklı partilerden bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmak istediği konuşuluyor.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR KAPIDA

Siyasette son dönemde yaşanan parti değişikliklerine yenilerinin eklenebileceği belirtiliyor. Kulislerde özellikle farklı partilerde görev yapan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılma talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Yeni katılımlarla ilgili en dikkat çekici iddia ise milletvekilleri üzerinden geldi. Gazeteci Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından olası katılımların peyderpey gerçekleşebileceği ileri sürülüyor. Bu nedenle gözler 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA TALEP VAR

Hareketliliğin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin açıklamasına göre farklı belediyelerden de partiye katılmak isteyen isimler bulunuyor.

ÇELİK DE KATILM TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Eylül'de gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiye yönelik katılım taleplerini doğrulamıştı. Çelik, “Partimize gerek Meclis, gerek belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca bu taleplerin partinin ilkeleri, prensipleri ve gelenekleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtmişti.