Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti\'ye katılmak için gün sayıyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde farklı partilerden belediye başkanı ve milletvekillerinin AK Parti'ye katılmasının ardından Ankara'da yeni geçişler konuşulmaya başlandı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi. Kulislerde farklı partilerden bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçebileceği öne sürülüyor.

Meclis'te dengeler, yeni yasama yılı öncesinde yeniden hareketlenebilir. Ankara kulislerinde, farklı partilerden bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmak istediği konuşuluyor.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR KAPIDA

Siyasette son dönemde yaşanan parti değişikliklerine yenilerinin eklenebileceği belirtiliyor. Kulislerde özellikle farklı partilerde görev yapan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılma talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Yeni katılımlarla ilgili en dikkat çekici iddia ise milletvekilleri üzerinden geldi. Gazeteci Mahir Kılıç'ın iddiasına göre, TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından olası katılımların peyderpey gerçekleşebileceği ileri sürülüyor.  Bu nedenle gözler 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DA TALEP VAR

Hareketliliğin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. AK Parti yönetiminin açıklamasına göre farklı belediyelerden de partiye katılmak isteyen isimler bulunuyor.

ÇELİK DE KATILM TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 10 Eylül'de gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiye yönelik katılım taleplerini doğrulamıştı. Çelik, “Partimize gerek Meclis, gerek belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var” ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca bu taleplerin partinin ilkeleri, prensipleri ve gelenekleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtmişti.

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
Recep Tayyip ErdoğanBelediye BaşkanlığıMilletvekiliAK PartiAnkaraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • suleymankor283 suleymankor283:
    durmak yok icraata devam 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:59
Tottenham, Icardi için kararını verdi
Tottenham, Icardi için kararını verdi
23:39
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 01:05:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement