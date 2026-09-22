Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında - Son Dakika
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Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında

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Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
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Trabzonspor, Beşiktaş'tan 20 milyon Euro bonservis karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için harekete geçti. Portekizli futbolcu, Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek Süper Lig'deki zirve tırmanışını sürdüren Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için rotasını belirledi. Bordo-mavili yönetimin listesinin ilk sırasında, sezon başında da gündeme gelen Gedson Fernandes yer alıyor.

''KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ'' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon programında transfer planlarına dair, "Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor. Tabii ki hocamız karar verecek ama 2-3 takviyeye ihtiyacımız var." demişti. Bu doğrultuda harekete geçen bordo-mavili idarecilerin, teknik direktör Reis'in de onayını alarak Portekizli futbolcu için girişimlere başladığı öğrenildi.

İLK TEMASLARDA OLUMLU İLERLEME

Beşiktaş'tan 20 milyon Euro bonservis karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan ve kariyerini burada sürdüren 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla kurulan ilk temaslarda olumlu aşama kaydedildiği öne sürüldü. 

SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, Süper Lig'de daha önce sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 resmi maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Portekizli yıldızın kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.    

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SON DAKİKA: Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında - Son Dakika
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