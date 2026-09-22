ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşmanın ABD'ye güvenlik konusunda kalıcı denetim sağlayacağını, Amerikan kıtası ve Avrupa'yı savunmak için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi.

GRÖNLAND'DA KALICI GÜVENLİK KONTROLÜ ARTIK ABD'DE

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland yetkilileri, bölgenin geleceğini ilgilendiren tarihi bir güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’da "kalıcı güvenlik kontrolü" yetkisi ABD'ye tanındı. ABD Başkanı Donald Trump, bu adımla birlikte Grönland ile benzeri görülmemiş bir ortaklığa vardıklarını kamuoyuna duyurdu.

ABD'NİN ONAYI OLMADAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ASKERİ VARLIK GÖSTEREMEYECEK

Yeni anlaşma uyarınca ABD, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırma ve yeni üsler kurma yetkisine sahip olacak. Ayrıca ABD'nin onayı olmadan üçüncü ülkelerin adada askeri varlık göstermesi veya stratejik yatırımlar yapması engellenecek. Danimarka ve Grönland tarafı ise anlaşmanın kendi egemenlik haklarını koruduğunu ve bölgeselleşen güvenliğin NATO çatısı altında yürütüleceğini açıkladı.

TRUMP: GRÖNLAND İLE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ANLAŞMAYA VARDIK

Anlaşmaya ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız" dedi.