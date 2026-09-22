Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Manisa\'daki okul saldırısı için ilk yorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve 3'ü ağır 11 kişinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah meydana gelen olayda yaralanan 11 öğrenci ile olaydan etkilenen öğrenci, aile, öğretmen ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EMNİYET BİRİMLERİMİZ GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR" 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet birimlerinin gereken tüm tedbirleri aldığını ifade ederek, “Milletimize geçmiş olsun.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

NE OLDU?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen saldırıda, saldırganın okulun dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu anlaşıldı. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaralı 11 öğrenciden üçünün durumunun kritik olduğunu söyledi. Yaralı sekiz öğrenciden birinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, "Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayın adli yönden de soruşturulması yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

“OKUL 1'İNCİ DERECE RİSKLİ BİR OKULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı güvenlik önlemleri olduğuna işaret eden Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli bir okul olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, "Okullar civarındaki yerleri, servis araçlarını denetliyoruz. Okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle oluşabilecek bir şey değil. Üç aydır üzerinde çalıştığımız protokolümüz var. Bu protokolü dün imza altına aldık." diye konuştu.

SALDIRGAN İLE ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve iki savcı görevlendirildiği bilgisini paylaşarak saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın gözaltında olduğunu bildirdi. Başlatılan soruşturmada saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğu ve dedenin evinde bulunduğu öğrenildi.

Recep Tayyip ErdoğanTurgutluHadiseGündemManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum - Son Dakika
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