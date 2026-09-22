Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika
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Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

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Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, milli takım kampına gelişiyle dikkat çekti. 25 yaşındaki futbolcu, kampa 1973 model Cadillac Eldorado ile gelirken klasik otomobiliyle objektiflere yansıdı.

Macaristan Milli Takımı kampına katılan Dominik Szoboszlai, tercihiyle diğer futbolculardan ayrıldı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcu, kamp girişinde klasik otomobiliyle görüntülendi.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

1973 MODEL CADILLAC'LA GELDİ

Szoboszlai'nin kullandığı otomobilin 1973 model Cadillac Eldorado olduğu belirtildi. Uzun gövdesi, klasik tasarımı ve dönemine özgü detaylarıyla dikkat çeken Cadillac, futbolcunun kamp girişinde ilgi odağı oldu.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

KLASİK OTOMOBİLİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Szoboszlai'nin direksiyon başındaki görüntüleri dikkat çekerken, Macar futbolcunun klasik otomobil tercihi de futbolseverlerin ilgisini çekti.

Milli TakımLiverpoolCadillacSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    resim olsaydı da bizde baksaydık keşke 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    garibanlik böyle birşey 0 0 Yanıtla
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