Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'den Suriye'ye, Rusya-Ukrayna savaşından KKTC'ye kadar birçok başlıkta mesaj verdi. Küresel sorunların çözümü için 5 temel prensip açıklayan Erdoğan, uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması, bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi, açık diplomasi, gelir adaletsizliğiyle mücadele ve insan merkezli teknoloji çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasının önemli bölümünü Gazze ve Filistin meselesine ayıran Erdoğan; Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz, İran, Hürmüz Boğazı, KKTC ve uluslararası sistemin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FİLİSTİN İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıldır BM Genel Kurulu'nda yer alamamasına tepki gösteren Erdoğan, Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Sayın Abbas bizzat bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacağız” ifadelerini kullandı.

Filistin'i henüz devlet olarak tanımayan ülkelere de seslenen Erdoğan, bu ülkeleri kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet etti.

“SON 30 YILIN EN KANLI DÖNEMLERİNDEN BİRİ”

Dünyanın son 12 ayda 60'ı aşkın çatışma ve savaşa sahne olduğunu söyleyen Erdoğan, söz konusu dönemin son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Gazze'den Rusya-Ukrayna savaşına, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a kadar farklı coğrafyalarda 250 bin insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, çok daha fazla insanın yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Erdoğan, Gazze'de son üç yılda çoğu kadın ve çocuk 74 bin kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

“GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK KABRİSTANI”

Gazze'deki insani duruma dikkat çeken Erdoğan, hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin yüzde 70'inden fazlasının çalışamadığını belirtti.

“Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.”

Erdoğan, Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin arttığını, Kudüs'te ise Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekânlara erişiminin engellendiğini söyledi.

“1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN'İ GÖRECEĞİZ”

Filistin devletinin kurulmasına yönelik girişimlerin engellenemeyeceğini belirten Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, “Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in vücut bulacağı güzel günleri göreceğiz” dedi.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAN KAYBEDİYOR”

BM'nin mevcut yapısını da eleştiren Erdoğan, örgütün kuruluş amacını yerine getirmekte zorlandığını savundu.

“Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu, insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir.”

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81 yıl önce uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, “Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi, ‘Dünya 5'ten büyüktür’ ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“MAZLUMLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Erdoğan, BM kürsüsünden haksızlığa uğrayanların haklarını savunmayı sürdüreceğini de söyledi:

“Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak, Rabbim ömür verdikçe, bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.”

SURİYE MESAJI: YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de geniş yer ayıran Erdoğan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında kurulan savunma ittifakının bölgesel dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Suriye'ye ilişkin ise Erdoğan, “Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması temelinde sona ermesini istediklerini belirten Erdoğan, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara da değindi.

Erdoğan, “Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum” dedi.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini de ifade etti.

DÜNYAYA KKTC ÇAĞRISI

Kıbrıs meselesine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, uluslararası topluma doğrudan çağrıda bulundu.

Erdoğan, “Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, KKTC'ye yönelik izolasyonun sona erdirilmesini istedi.

Erdoğan ayrıca diğer ülkeleri KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya çağırdı.

“TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye'nin savunma sanayisi ve ekonomisine değinen Erdoğan, ülkenin bölgesindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu söyledi.

“Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir” diyen Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olamayacağını savundu.

Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin stratejik bir vizyon çerçevesinde şekillendirildiğini söyledi.

ERDOĞAN 5 TEMEL PRENSİBİ TEK TEK AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının dikkat çeken bölümünde uluslararası sistemin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için 5 temel prensip sıraladı.

1- ULUSLARARASI HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI

Erdoğan, “Uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

2- KRİZLERDE BÖLGESEL SAHİPLENME ÖNE ÇIKMALI

Uluslararası iradenin krizleri çözmekte yetersiz kaldığı durumlarda bölge ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu buna örnek gösterdi.

3- AÇIK DİPLOMASİ YENİDEN TEMEL HALE GELMELİ

Erdoğan, işbirliği ve açık diplomasinin devletler arasındaki ilişkilerin yeniden temel unsurlarından biri haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

4- GELİR ADALETSİZLİĞİNE KARŞI YENİ BİR PARADİGMA KURULMALI

Dünya genelinde giderek derinleşen gelir eşitsizliğine çözüm bulunması gerektiğini belirten Erdoğan, bunun dayanışma ve bağlantısallık yoluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

5- TEKNOLOJİDE YENİ DUVARLAR ÖRÜLMEMELİ

Erdoğan son olarak insan merkezli teknoloji anlayışının hâkim kılınması gerektiğini belirterek teknolojiye erişebilenlerle erişemeyenler arasında yeni duvarların oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

GUTERRES İLE KRİTİK GÖRÜŞME

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından ikili temaslarını sürdüren Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Kudüs'teki kutsal mekânlara yönelik saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirten Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin diplomatik süreçlerin sürdürülmesi için çalıştığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz konusunda bölge ülkelerinin öncülüğünde gelişecek bir sürecin faydalı olabileceğini kaydetti.

“KKTC'NİN STATÜSÜNÜ TANIMAYAN ÖNERİ NETİCE VERMEZ”

Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde Kıbrıs konusunu da gündeme getirdi. Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin sonuç vermeyeceğini söyledi.

LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin farklı alanlarda güçlendiğini belirten Erdoğan, özellikle savunma sanayisi ve ticarette atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileri taşınabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşmesinde ise enerji, altyapı ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

BM'DE VETO İMTİYAZININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı “BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır” başlıklı makalede de Birleşmiş Milletler'in yapısında reform yapılması gerektiğini savundu.

Dünyanın son yıllarda salgınlardan enerji krizlerine, tedarik zincirindeki kırılmalardan bölgesel çatışmalara kadar çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, küresel sorunların çözümünün birkaç ülkenin iradesine bırakılamayacağını ifade etti.

Erdoğan'a göre BMGK'nın mevcut yapısı hâlâ İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki güç dengelerini yansıtıyor. Daha etkin, adil ve hesap verebilir bir temsil yapısının oluşturulması gerektiğini belirten Erdoğan, bunun yalnızca temsilin genişletilmesiyle değil, liderlik sorumluluğunun daha adil paylaşılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

“DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR”

“Dünya 5'ten büyüktür” çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışını ifade ettiğini belirten Erdoğan, reform tartışmalarının artık somut bir yol haritasına dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Bu yol haritasının merkezine veto imtiyazının kaldırılmasını koyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez.”

GÜVENLİK KONSEYİ İLE GENEL KURUL ARASINDA YENİ DENGE

Erdoğan, hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı biçimde engelleme yetkisine sahip olmaması gerektiğini belirtti.

BM Genel Kurulu'nun yetkilerinin güçlendirilmesini isteyen Erdoğan, Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği bir model önerdi.

Erdoğan'a göre yeniden görev almak isteyen ülkelerin de BM üyelerinin çoğunluğunun güvenini yeniden kazanması gerekiyor.

“GELECEĞİ GEÇMİŞİN HİYERARŞİLERİYLE KURAMAYIZ”

Uluslararası sistemdeki güç dengelerinin kalıcı olmadığını belirten Erdoğan, mevcut sistemin yeni savaşları önleme, eşitsizlikleri azaltma ve değişen güç dengelerine cevap verme konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç ve ekonomik kırılganlıkların güçlü kurumlara, dayanıklı ekonomilere ve caydırıcı savunma yeteneklerine duyulan ihtiyacı artırdığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca ticaret, lojistik, ulaşım ve enerji koridorlarının güvenliği ile sürdürülebilirliğinin giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE FİNANSMAN VURGUSU

Bölgesel aktörlerin kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, her bölgenin sorunlarının dışarıdan belirlenen yöntemlerle çözülemeyeceğini savundu.

Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentilerin tam olarak gerçekleşmediğini ifade eden Erdoğan, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin derinleştiğini, teknoloji ve ekonomik bağımlılıkların yeni rekabet alanları oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

Farklı bölgelerdeki ülkelerin ortak bir zeminde buluşmasının uluslararası sistemin meşruiyetini ve temsil gücünü artıracağını belirten Erdoğan, kalıcı barışın birbirinden kopuk blokların çoğalmasıyla sağlanamayacağını söyledi.

Türkiye'nin devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu ilişkilerle uluslararası sistemdeki reform arayışlarına katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL SİSTEM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi” etkinliğine katıldı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla programa katılan Emine Erdoğan, lider eşlerini kapıda karşılayarak sohbet etti.

Dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Emine Erdoğan, ekran süresini sınırlamanın yalnızca bireysel irade veya ebeveyn kontrolü meselesi olarak görülemeyeceğini söyledi.

“Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizindir” diyen Emine Erdoğan, güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.

Küresel teknoloji şirketlerine yönelik ülkelerin birbirinden farklı düzenlemeler yapmasının standartlaşmayı zorlaştırdığını söyleyen Emine Erdoğan, BM çatısı altında ortak küresel standartların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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