Dünya devi firma, Türkiye\'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor

Bayer, Türkiye'deki üretim faaliyetleri açısından dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, uzun yıllardır üretim ve ihracat yaptığı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bitki koruma ürünleri fabrikasında faaliyetlerin sonlandırılacağını duyurdu.

Yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren tesis, 2027 yılı sonu itibarıyla kapanacak. Kararın, Bayer'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki üretim ağını yeniden yapılandırma planının bir parçası olduğu belirtildi.

ÜRETİM BAŞKA TESİSLERE KAYDIRILACAK

Gebze fabrikasında bugüne kadar formülasyonu ve dolumu gerçekleştirilen bitki koruma ürünlerinin üretimi tamamen sona ermeyecek.

CNBC-e’de yer alan habere göre, şirketin gelecekteki portföy ihtiyaçları doğrultusunda Gebze'deki üretim EMEA bölgesindeki diğer Bayer tesislerine aktarılacak. Şirket bu değişiklikle operasyonel verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir bir tedarik yapısı oluşturmayı hedefliyor.

55 ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Kapanma kararı Gebze fabrikasında görev yapan 55 çalışanı da doğrudan ilgilendiriyor.

Bayer, çalışanlar için destekleyici bir süreç yürütüleceğini ve geçişin yürürlükteki yasal mevzuata uygun ve şeffaf biçimde gerçekleştirileceğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİYOR

Gebze'deki fabrikanın kapatılması Bayer'in Türkiye faaliyetlerini sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, ülkedeki ve ilgili ihracat pazarlarındaki çiftçilere bitki koruma ürünleri tedarikinin kesintisiz şekilde devam edeceğini açıkladı.

Bayer ayrıca İlaç, Tarım Ürünleri ve Tüketici Sağlığı iş birimleriyle Türkiye'deki faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

60 YILLIK ÜRETİM 2027'DE BİTECEK

Kararın uygulanmasıyla Bayer'in Gebze'deki 60 yıllık üretim dönemi 2027'nin sonunda kapanmış olacak. Tesiste yürütülen üretim başka ülke ve tesislere aktarılırken şirketin Türkiye pazarındaki satış ve tedarik faaliyetleri devam edecek.