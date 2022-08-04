Son Dakika Bayer Haberleri

17:21 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı Roman vatandaşların nikah merasimi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın teşekkür açıklaması Nikah töreninden sonra vatandaşların eğlenmesi Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, resmi nikahı olmayan 6 Roman çift için toplu nikah töreni düzenlendi.

11:09 İngiltere, Almanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) 2022-23 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

10:34 Roman çiftlere toplu nikah töreni Roman çiftlere toplu nikah töreni Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahsız yaşayan 6 çift için nikah töreni düzenlendi Nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti, renkli görüntüler oluştu Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahı olmayan Roman çiftler için toplu nikah...

14:28 Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna kattı.

11:45 Fenerbahçe, UEFA'dan ceza alır mı? Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı tezahüratlarla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatmasına yönelik Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılma cezası verileceğini düşünüyorum" dedi.

08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, kadrosunun en önemli zaaflarından olan orta saha transferini bitirmek için mesai yapıyor. Florian Grillitsch transferinde başarısız olan sarı kırmızılı ekibin listesinde, Ndombele, Midtsjö ve Amiri yer alıyor.

09:35 Son dakika haberi! Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetim Son dakika habere göre Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetimMUŞ Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 271 personelin katılımı ve helikopter desteğiyle trafikteki 17 bin 573 aracı denetledi.

13:41 Altınordu'ya Emre'den kötü haber SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi.

21:22 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak 2014 yılından beri Bundesliga ekibi Bayer Münih'te top koşturan Robert Lewandowski Barcelona ile anlaşma sağladı. Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini belirten ve daha sonra ölüm tehditleri aldığı iddia edilen Lewandowski 50 milyon euro karşılığında Katalan ekibine imza atacak.

12:13 Hurda demirlerden heykeller yapıyor Hurda demirlerden heykeller yapıyorNEVŞEHİR Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Eda Gül Bayer, hurdalıktan topladığı demirler ile değişik heykel ve şekiller yapıyor.

11:42 Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti Edinilen son dakika haberine göre Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

12:40 Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı Adı birçok kez Süper Lig devleriyle anılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arturo Vidal, İnter ile yollarını ayırdı. Şilili orta saha oyuncusu, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Son olarak Inter'de forma giyen yıldız isim geçen sezon çıktığı 41 maçta 2 gol 4 asist ile oynadı.

15:15 SPOR AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştıAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

16:08 TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Koordinatör Şubesi arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' iş birliği ek protokolü imzalandı.

10:57 SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorumAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Werder Bremen'den kadrosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antalyaspor'un yeni bir macera olduğunu, kendisini...

15:02 Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

20:16 Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaşırken, yarın öğle saatlerinde tecrübeli futbolcuya imza attıracak.

12:31 Altınordu'dan gurbetçi atağı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in altyapısında forma giyen sağ bek Emre Aksoy'a kanca attı.

00:48 Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini de aldı.

12:42 Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kopan kaput yolcu konumundaki kişinin ağzına girerken, aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

20:25 Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kız kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı Şehit İbrahim Yüce 50. Yıl Lisesi'ne kütüphane kazandırdı.

16:28 Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.

19:30 Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd'un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

16:37 Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi Samsung, gelişmiş kamera özellikleri sunan Expert RAW uygulamasını Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarının beğenisine sundu.

22:00 Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tag Ragbi Yıldızlar grubunda mücadele eden Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu Ragbi Takımı Trabzon Sürmene'de yapılan müsabakalarda 3. oldu.

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu.

16:47 Bursa emniyetinde terfi Gemlik'te uzun süredir görev yapan ekibiyle başarılı operasyonlara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, terfi ederek 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

02:00 Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.

15:54 Ceyhan'da Traktör Yarışı Ceyhan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde traktör yarışması düzenledi. Ceyhanlı 25 çiftçinin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ilçesi Ceyhan’da düzenlenen ve çiftçinin farkındalığını artırmanın yanı sıra daha sosyal bir Ceyhan oluşmasına katkı sağlayan yarışma heyecanı tüm ilçeyi sardı.

19:40 Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Arminia Bielefeld, sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalarak küme düştü.

12:39 Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'Pestisit' Uyarısı: Hem Üretici Hem de Tüketicinin Sağlığını Etkiliyor Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımda pestisit tehlikesine dikkat çekerek, “Hem çiftçi ve tarım işçilerinin sağlığını korumak, hem de pestisit kullanılan ürünleri tüketen toplumun sağlığını korumak için pestisit kullanımını azaltmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor” uyarısını yaptı.

16:12 Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI Edinilen son dakika gelişmesine göre MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar günü kutlandı.

17:18 Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldıMUŞ Muş'ta emniyet ve jandarma ekiplerince "Karayolu Trafik Haftası" çerçevesinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

13:46 "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi Denetimlerden görüntü Vali Yardımcısı Hasan Taş sürücüleri uyarması Sürücülerin bilgilendirilmesi MUŞ - Muş'ta 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

00:27 Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

18:23 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala: Ellerinde ip olsa, beni asacaklardı CHP Grup Başkanvekili Özel, Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği, Gezi Davası'nda hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın açıklamalarını aktardı. Özel, Kavala'nın "'Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyordum' dedi ve 'bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı' dedi. Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde" dediğini söyledi.

12:18 Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

09:45 Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi Adana'nın Kozan ilçesinde "cam kemik hastası" 13 yaşındaki Naz Ayas'ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz'ı evinde ziyaret edip yeni tablet hediye etti.

12:46 Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli şampiyonu Cadence Gölcük İhsaniyespor voleybol takımını ağırladı.

16:15 Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığının Artırılması Projesi" tanıtıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, "Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

13:32 GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KİMYASAL SIZINTI; HASTANELERE KOŞTULAR GAZİOSMANPAŞA'da kimyasal madde depolama alanında bulunan çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' tankındaki sızıntıdan çok sayıda kişi etkilenerek hastaneye başvurdu.

17:38 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Roger ile aynı otelde kaldım. İdmanlarını izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da takımda yer alıyordu. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. 'Hocam sen burada ne yapıyorsun?' dediler." ifadelerini kullandı.

03:02 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi - Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenörleri ve kaptanları, birbirlerine başarılar diledi Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde...

16:56 Tazelenme Üniversitesi ön kayıtları alındı Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile Malatyalı yaşlı bireylere yönelik düzenlenen Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Panelinde "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi...

15:24 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz'e karşı iyi bir oyun planına sahip olacaklarını söyledi.

10:14 Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı Çaykur Rizespor'un 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin önemli mimarlarından Joel Pohjanpalo, penaltı hat-trickiyle kariyerinde ilke imza attı.

18:31 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı Çeyrek finale adını yazdıran takımlardan Atalanta'da top koşturan 24 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

17:25 Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

02:08 İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelelerinin ardından Barcelona, Atalanta, Rangers, Braga, Lyon, West Ham United, Eintracht Frankfurt ve Leipzig çeyrek finale yükseldi.

22:47 Futbol: UEFA Avrupa Ligi Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.

09:58 17 Mart Perşembe Spor Gündemi UEFA AVRUPA LİGİSon 16 Turu Rövanş Maçı20.45 Galatasaray (0) - (0) BarcelonaBEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

11:50 Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler yarın oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak.

09:33 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına A Milli Takımımız'ın oyuncuları damga vurdu. Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün takımları yer aldığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.

01:50 Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı.

01:32 Avrupa'da milli futbolcuların takımları galip Milli futbolcular Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği takımlar, Avrupa maçlarında galip geldi.

14:37 Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, zararlı böcek kontrol birimini özel sermaye şirketi Cinven'e 2,4 milyar avroya satmak için anlaşma imzaladı.

00:58 UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.