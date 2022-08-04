Son Dakika Bayer Haberleri

- 04.08.2022 04 Ağu 17:21 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldı
Roman vatandaşların nikah merasimi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın teşekkür açıklaması Nikah töreninden sonra vatandaşların eğlenmesi Adana'da 6 Roman çiftin resmi nikahı yapıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, resmi nikahı olmayan 6 Roman çift için toplu nikah töreni düzenlendi.
- 04.08.2022 04 Ağu 11:09 İngiltere, Almanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) 2022-23 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:34 Roman çiftlere toplu nikah töreni
Roman çiftlere toplu nikah töreni Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahsız yaşayan 6 çift için nikah töreni düzenlendi Nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti, renkli görüntüler oluştu Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahı olmayan Roman çiftler için toplu nikah...
- 31.07.2022 31 Tem 14:28 Domagoj Vida, AEK'ya transfer oldu
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna kattı.
- 29.07.2022 29 Tem 11:45 Fenerbahçe, UEFA'dan ceza alır mı?
Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı tezahüratlarla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatmasına yönelik Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılma cezası verileceğini düşünüyorum" dedi.
- 29.07.2022 29 Tem 10:34 Almanya Süper Kupa heyecanı Tivibu Spor'da
Almanya Süper Kupa mücadelesi Tivibu Spor'da naklen ekranlara geliyor.
- 26.07.2022 26 Tem 08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, kadrosunun en önemli zaaflarından olan orta saha transferini bitirmek için mesai yapıyor. Florian Grillitsch transferinde başarısız olan sarı kırmızılı ekibin listesinde, Ndombele, Midtsjö ve Amiri yer alıyor.
- 18.07.2022 18 Tem 09:35 Son dakika haberi! Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetim
Son dakika habere göre Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetimMUŞ Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 271 personelin katılımı ve helikopter desteğiyle trafikteki 17 bin 573 aracı denetledi.
- 17.07.2022 17 Tem 13:41 Altınordu'ya Emre'den kötü haber
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi.
- 16.07.2022 16 Tem 21:22 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
2014 yılından beri Bundesliga ekibi Bayer Münih'te top koşturan Robert Lewandowski Barcelona ile anlaşma sağladı. Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini belirten ve daha sonra ölüm tehditleri aldığı iddia edilen Lewandowski 50 milyon euro karşılığında Katalan ekibine imza atacak.
- 14.07.2022 14 Tem 12:13 Hurda demirlerden heykeller yapıyor
Hurda demirlerden heykeller yapıyorNEVŞEHİR Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Eda Gül Bayer, hurdalıktan topladığı demirler ile değişik heykel ve şekiller yapıyor.
- 14.07.2022 14 Tem 11:42 Son dakika... Flamengo, Şilili futbolcu Arturo Vidal'i transfer etti
Edinilen son dakika haberine göre Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i renklerine bağladı.
- 12.07.2022 12 Tem 12:40 Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı
Adı birçok kez Süper Lig devleriyle anılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arturo Vidal, İnter ile yollarını ayırdı. Şilili orta saha oyuncusu, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Son olarak Inter'de forma giyen yıldız isim geçen sezon çıktığı 41 maçta 2 gol 4 asist ile oynadı.
- 08.07.2022 08 Tem 15:15 SPOR AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı
AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştıAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
- 04.07.2022 04 Tem 16:08 TÜMSİAD Kayseri Kariyer'de
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Koordinatör Şubesi arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' iş birliği ek protokolü imzalandı.
- 03.07.2022 03 Tem 10:57 SPOR Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum
Antalyasporlu Ömer Toprak: Kendimi yeniden ispatlamak istiyorumAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un Almanya 2'nci Lig ekiplerinden Werder Bremen'den kadrosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antalyaspor'un yeni bir macera olduğunu, kendisini...
- 30.06.2022 30 Haz 15:02 Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya 2'nci Ligi ekiplerinden Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Ömer Toprak ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
- 30.06.2022 30 Haz 13:46 Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ömer Toprak'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
- 29.06.2022 29 Haz 20:16 Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaşırken, yarın öğle saatlerinde tecrübeli futbolcuya imza attıracak.
- 21.06.2022 21 Haz 17:54 AB destekli, Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı
AVRUPA Birliği (AB) tarafından yüzde 77'si karşılanacak Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli, törenle atıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 17:12 Doğubayazıt'ta AB desteğinde yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, atık suların arıtılması amacıyla yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 00:00 BALIKESİR - Polis Akademisi Bandosu, Balıkesirli vatandaşlara konser verdi
Balıkesir'de, Polis Akademisi Başkanlığı Bando Müzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.
- 20.06.2022 20 Haz 12:31 Altınordu'dan gurbetçi atağı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in altyapısında forma giyen sağ bek Emre Aksoy'a kanca attı.
- 18.06.2022 18 Haz 00:48 Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini de aldı.
- 12.06.2022 12 Haz 12:42 Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
- Tırla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Denizli'de karşı şeride geçen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kopan kaput yolcu konumundaki kişinin ağzına girerken, aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
- 03.06.2022 03 Haz 20:25 Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kız kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı Şehit İbrahim Yüce 50. Yıl Lisesi'ne kütüphane kazandırdı.
- 03.06.2022 03 Haz 16:28 Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.
- 30.05.2022 30 May 19:30 Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık
Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd'un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.
- 27.05.2022 27 May 16:37 Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi
Samsung, gelişmiş kamera özellikleri sunan Expert RAW uygulamasını Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarının beğenisine sundu.
- 26.05.2022 26 May 22:00 Kızılcahamam Çağatay Orta Okulu, Tag Ragbi müsabakalarında üçüncü oldu
2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tag Ragbi Yıldızlar grubunda mücadele eden Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu Ragbi Takımı Trabzon Sürmene'de yapılan müsabakalarda 3. oldu.
- 23.05.2022 23 May 15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu.
- 22.05.2022 22 May 16:47 Bursa emniyetinde terfi
Gemlik'te uzun süredir görev yapan ekibiyle başarılı operasyonlara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, terfi ederek 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.
- 19.05.2022 19 May 02:00 Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek
UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.
- 15.05.2022 15 May 15:54 Ceyhan'da Traktör Yarışı
Ceyhan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde traktör yarışması düzenledi. Ceyhanlı 25 çiftçinin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ilçesi Ceyhan’da düzenlenen ve çiftçinin farkındalığını artırmanın yanı sıra daha sosyal bir Ceyhan oluşmasına katkı sağlayan yarışma heyecanı tüm ilçeyi sardı.
- 14.05.2022 14 May 19:40 Bundesliga'da Arminia Bielefeld küme düştü
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Arminia Bielefeld, sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalarak küme düştü.
- 14.05.2022 14 May 12:39 Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'Pestisit' Uyarısı: Hem Üretici Hem de Tüketicinin Sağlığını Etkiliyor
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımda pestisit tehlikesine dikkat çekerek, “Hem çiftçi ve tarım işçilerinin sağlığını korumak, hem de pestisit kullanılan ürünleri tüketen toplumun sağlığını korumak için pestisit kullanımını azaltmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor” uyarısını yaptı.
- 10.05.2022 10 May 16:12 Son Dakika | MALTEPE EMNİYETİ DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜNDE POLİS PSİKOLOGLARI KUTLADI
Edinilen son dakika gelişmesine göre MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar günü kutlandı.
- 09.05.2022 09 May 14:43 Gilead Türkiye Hematoloji-Onkoloji ve HIV İş Birimleri'ne iki yeni atama gerçekleşti
Gilead Türkiye Hematoloji-Onkoloji İş Birimi Direktörlüğü'ne Defne Altay Nazlı, HIV İş Birimi Direktörlüğü'ne ise Gözde Ünverdi Arslan atandı.
- 07.05.2022 07 May 20:23 Borussia Dortmund, Greuther Fürth'ü 3-1 yenerek sezonu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Greuther Fürth'ü 3-1 yendi.
- 07.05.2022 07 May 17:18 Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldı
Muş'ta "Karayolu Trafik Haftası" denetimi yapıldıMUŞ Muş'ta emniyet ve jandarma ekiplerince "Karayolu Trafik Haftası" çerçevesinde yol uygulaması gerçekleştirildi.
- 07.05.2022 07 May 13:46 "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi
Denetimlerden görüntü Vali Yardımcısı Hasan Taş sürücüleri uyarması Sürücülerin bilgilendirilmesi MUŞ - Muş'ta 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.
- 02.05.2022 02 May 23:47 Leipzig deplasmanda Borussia Möchengladbach'a 3-1 yenildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu.
- 01.05.2022 01 May 00:27 Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
- 27.04.2022 27 Nis 18:23 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala: Ellerinde ip olsa, beni asacaklardı
CHP Grup Başkanvekili Özel, Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği, Gezi Davası'nda hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın açıklamalarını aktardı. Özel, Kavala'nın "'Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyordum' dedi ve 'bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı' dedi. Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde" dediğini söyledi.
- 27.04.2022 27 Nis 12:18 Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.
- 23.04.2022 23 Nis 18:49 Leipzig evinde Union Berlin'e 2-1 yenildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu.
- 17.04.2022 17 Nis 22:39 Leipzig deplasmanda Bayer Leverkusen'i tek golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.
- 15.04.2022 15 Nis 09:45 Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi
Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi Adana'nın Kozan ilçesinde "cam kemik hastası" 13 yaşındaki Naz Ayas'ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz'ı evinde ziyaret edip yeni tablet hediye etti.
- 11.04.2022 11 Nis 16:09 Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.
- 10.04.2022 10 Nis 11:29 Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nc yılı düzenlenen törenle kutlandı.
- 09.04.2022 09 Nis 12:46 Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli şampiyonu Cadence Gölcük İhsaniyespor voleybol takımını ağırladı.
- 07.04.2022 07 Nis 16:15 Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığının Artırılması Projesi" tanıtıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, "Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
- 06.04.2022 06 Nis 13:32 GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KİMYASAL SIZINTI; HASTANELERE KOŞTULAR
GAZİOSMANPAŞA'da kimyasal madde depolama alanında bulunan çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' tankındaki sızıntıdan çok sayıda kişi etkilenerek hastaneye başvurdu.
- 05.04.2022 05 Nis 17:38 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Roger ile aynı otelde kaldım. İdmanlarını izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da takımda yer alıyordu. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. 'Hocam sen burada ne yapıyorsun?' dediler." ifadelerini kullandı.
- 02.04.2022 02 Nis 19:26 Bayern Münih, Freiburg engelini 4 golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1 yendi.
- 01.04.2022 01 Nis 10:56 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ilk kez kadın müdür göreve getirildi.
- 26.03.2022 26 Mar 03:02 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi
- Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenörleri ve kaptanları, birbirlerine başarılar diledi Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde...
- 25.03.2022 25 Mar 16:56 Tazelenme Üniversitesi ön kayıtları alındı
Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile Malatyalı yaşlı bireylere yönelik düzenlenen Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Panelinde "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi...
- 23.03.2022 23 Mar 15:24 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz'e karşı iyi bir oyun planına sahip olacaklarını söyledi.
- 22.03.2022 22 Mar 10:14 Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Çaykur Rizespor'un 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin önemli mimarlarından Joel Pohjanpalo, penaltı hat-trickiyle kariyerinde ilke imza attı.
- 18.03.2022 18 Mar 18:31 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Çeyrek finale adını yazdıran takımlardan Atalanta'da top koşturan 24 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
- 18.03.2022 18 Mar 17:25 Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
- 18.03.2022 18 Mar 02:08 İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelelerinin ardından Barcelona, Atalanta, Rangers, Braga, Lyon, West Ham United, Eintracht Frankfurt ve Leipzig çeyrek finale yükseldi.
- 17.03.2022 17 Mar 22:47 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.
- 17.03.2022 17 Mar 09:58 17 Mart Perşembe Spor Gündemi
UEFA AVRUPA LİGİSon 16 Turu Rövanş Maçı20.45 Galatasaray (0) - (0) BarcelonaBEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 16.03.2022 16 Mar 11:50 Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler yarın oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak.
- 16.03.2022 16 Mar 09:33 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak.
- 15.03.2022 15 Mar 09:13 Alman Bayer, Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünleri hariç" tüm faaliyetleri durdurdu
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç" tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına A Milli Takımımız'ın oyuncuları damga vurdu. Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün takımları yer aldığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.
- 11.03.2022 11 Mar 01:50 Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı.
- 11.03.2022 11 Mar 01:32 Avrupa'da milli futbolcuların takımları galip
Milli futbolcular Merih Demiral, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği takımlar, Avrupa maçlarında galip geldi.
- 10.03.2022 10 Mar 14:37 Cinven, Bayer'in zararlı böcek kontrol birimini 2,4 milyar avroya satın alıyor
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, zararlı böcek kontrol birimini özel sermaye şirketi Cinven'e 2,4 milyar avroya satmak için anlaşma imzaladı.
- 09.03.2022 09 Mar 00:58 UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
- 09.03.2022 09 Mar 00:06 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
Bayern Münih, sahasında Salzburg'la karşılaştı. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Bayern Münih, rakibine göz açtırmadı. 23 dakikada 3 gol atan Lewandowski ise Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.