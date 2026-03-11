Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem - Son Dakika
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen\'den Arsenal\'in köşe vuruşlarına esprili önlem
11.03.2026 19:54
Bayer Leverkusen, Avrupa'da köşe vuruşlarından en çok gol atan takım olan Arsenal ile oynayacağı maç öncesi korner köşe bayrağının olduğu bölüme ''Korner yasaktır'' şeklinde bir uyarı levhası koydu. Bu esprili anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal, Bay Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'in maç öncesinde espri dolu önlemi damga vurdu.

KÖŞE VURUŞLARINA ESPRİLİ ÖNLEM

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Avrupa'da köşe vuruşlarından en çok gol atan takım olan Arsenal ile oynayacağı maç öncesi rakibinden korner golü yememek için harekete geçti. Alman ekibi, korner köşe bayrağının olduğu dört bölüme de 'Korner yasaktır' şeklinde bir uyarı levhası koydu.

Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kulübün resmi hesaplarından paylaşılan bu eğlenceli paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Bayer Leverkusen'in İngiliz temsilcisi Arsenal'i sahasında ağırlayacağı dev maç bu akşam saat 20.45'te start verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Arsenal FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem - Son Dakika

