Trump'ın katıldığı yemekte silahlı saldırı! Gizli servis tarafından salondan çıkarıldı

26.04.2026 07:04
ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından Trump, gizli servis ajanları tarafından hızla salondan çıkarıldı. Güvenlik güçleri, birden fazla şarjör, uzun namlulu tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığı belirtilen 30 yaşındaki erkek saldırganı yakaladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Donald Trump, konuşmasından hemen önce salonda duyulan bağrışmalar ve 4 ila 6 el silah sesinin yükselmesi sonrası Hilton Otel'deki etkinlik alanından apar topar çıkarıldı.

KORUMA EKİPLERİ SAHNEDE GÖRÜLDÜ

Canlı yayınlanan etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla sahnede görüldü. Davetliler de panik halde masaların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı.

JET HIZIYLA SALONDAN ÇIKARDILAR

Gizli Servis ajanları, Trump ile birlikte First Lady Melania Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve kabine üyelerini de salondan çıkardı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve ABD Başkanı Trump'ın da güvende olduğu açıklandı.

30 YAŞINDAKİ SALDIRGAN “ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Birden fazla şarjör, uzun namlulu bir tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıyan saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı noktada ateş açtığı ve güvenlik görevlileri tarafından “etkisiz hale getirildiği” ifade edildi. ABD basını, saldırganın 30 yaşında bir erkek olduğunu yazdı. ABD Başkanı, saldırganın yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TRUMP: GİZLİ SERVİS HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI

Olayın ardından ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını açıkladı. Trump şu ifadeleri kullandı: "Gizli Servis ve emniyet güçleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben 'şov devam etsin' tavsiyesinde bulundum, ancak tamamen emniyet güçlerinin yönlendirmesine uyacağız. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karar ne olursa olsun, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve bunu en baştan yeniden yapmak zorunda kalacağız."

“TOPLUMUMUZU ELE GEÇİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kısa süre sonra bir açıklama daha yapan Donald Trump 30 dakika içinde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Trump, olayda bir Gizli Servis görevlisinin yakın mesafeden açılan ateşle vurulduğunu ancak üzerindeki çelik yelek sayesinde kurtulduğunu söyledi.

"SALDIRININ SAVAŞLA İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kaliforniya'da ikamet den saldırganın “son derece hasta” ve “deli” olduğunu belirten Trump “Toplumumuzu ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz.” dedi. ABD Başkanı bir soru üzerine “Saldırının İran savaşıyla ilgili olduğunu düşünmediğini” ifade etti.

45 YIL SONRA AYNI OTEL

Olayın meydana geldiği binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 30 Mart 1981'de çıkışında silahlı saldırıya uğradığı Washington Hilton oteli olduğu belirtildi.  

