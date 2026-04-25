Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar

İran'dan ABD ile Pakistan'da yapılacağı iddia edilen olası müzakerelere ilişkin resmi açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad'a ulaştığını duyurdu.

ABD İLE GÖRÜŞME PLANLANMADI

Ziyaretin amacına ilişkin bilgi veren Bekayi, "Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin dayattığı saldırganca savaşın sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi için, Pakistan'ın devam eden arabuluculuğu ve iyi niyetli çabaları çerçevesinde Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecektir. İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN BASINI ABD İLE MÜZAKERELERİ YALANLAMIŞTI

İran basını, günün erken saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldiğini bildirmişti. Arakçi'nin burada ABD'li yetkililerle görüşeceği yönündeki iddiaların "gerçek dışı" ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu öne sürülmüştü. Haberde, "Şu an ABD ile herhangi bir müzakere gündemde bulunmuyor. Arakçi, İslamabad'da ABD'li yetkililerle hiçbir görüşme gerçekleştirmeyecek. Söz konusu ziyaret kapsamında Arakçi'nin, savaşın sona ermesine ilişkin İran'ın değerlendirmelerini Pakistan tarafıyla ele alması bekleniyor" ifadelerine yer verilmişti.

TRUMP: İRAN BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada, “İran bizimle görüşmek istiyor, bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını görmek istiyorlar” dedi.

Yetkililerin şu anda İran ile görüştüğü de ekleyen Trump, “İran teleplerimizi çözmeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyor” dedi.

BEYAZ SARAY: HEYET HAZIRDA BEKLİYOR

Beyaz Saray, Witkoff ve Kushner'ın Pakistan'a uçmak için ABD'de hazır bekleyeceğini açıkladı. “İran bizim temasa geçti ve yüz yüze görüşme talep etti” denildi.

HEGSETH: ZAMAN İRAN'IN ALEYHİNE İŞLİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, son gelişmelerin ardından bir konuşma yaptı.

Hürmüz'deki İran ablukasına dair konuşan Hegseth, "İran limanlarından gelen tüm gemiler geri çevriliyor. Şimdiye kadar 34 gemi geri çevrildi. Diğer ülkelerden gemilerin geçişine izin veriyoruz. Yaptırım listesindeki gemilere el koyuyoruz ve buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine de değinen ABD'li bakan, “Zaman İran'ın aleyhine işliyor, hala akıllıca bir anlaşma yapmak için fırsatları var. İran tarihi bir anlaşma yapabilir ya da hassas ekonomisinin çöküşünü izleyebilir, top onların sahasında.” dedi.