Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Victor Osimhen’in kolundaki özel koruma ekipmanı tartışılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, Osimhen’in kolunda taşıdığı korumalık için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Sarı-lacivertliler, söz konusu ekipmanın oyun kurallarına aykırı olduğunu ve ikili mücadeleler sırasında diğer futbolcuların sağlığını tehlikeye atabileceğini savunarak, ekipmanın sertliği ve yapısı üzerine teknik inceleme talep etti.
TFF tarafından dev derbiye atanan hakem Yasin Kol, tartışmaların odağındaki isim haline geldi. Kurallar gereği, futbolcuların maç öncesi ekipman kontrolü hakem heyeti tarafından gerçekleştiriliyor. Yasin Kol, Rams Park’taki soyunma odası tünelinde Osimhen’in kolundaki korumalığı bizzat inceleyecek. Ekipmanın "tehlikeli" bulunması halinde golcü oyuncunun bu ekipmanla sahaya çıkmasına izin verilmeyecek.
Son Dakika › Spor › Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek - Son Dakika
