Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek
25.04.2026 23:10
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi Victor Osimhen’in kolunda taşıdığı koruyucu ekipman tartışılmaya devam ediyor. Osimhen'in taktığı ekipmanın sporcu sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin son kararı hakem Yasin Kol’un vereceği belirtildi. Yasin Kol, riskli bir durum görürse Osimhen bu ekipman ile derbide forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Victor Osimhen’in kolundaki özel koruma ekipmanı tartışılmaya devam ediyor. 

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE RESMİ BAŞVURU

Fenerbahçe yönetimi, Osimhen’in kolunda taşıdığı korumalık için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Sarı-lacivertliler, söz konusu ekipmanın oyun kurallarına aykırı olduğunu ve ikili mücadeleler sırasında diğer futbolcuların sağlığını tehlikeye atabileceğini savunarak, ekipmanın sertliği ve yapısı üzerine teknik inceleme talep etti. 

SON SÖZ YASİN KOL’DA

TFF tarafından dev derbiye atanan hakem Yasin Kol, tartışmaların odağındaki isim haline geldi. Kurallar gereği, futbolcuların maç öncesi ekipman kontrolü hakem heyeti tarafından gerçekleştiriliyor. Yasin Kol, Rams Park’taki soyunma odası tünelinde Osimhen’in kolundaki korumalığı bizzat inceleyecek. Ekipmanın "tehlikeli" bulunması halinde golcü oyuncunun bu ekipmanla sahaya çıkmasına izin verilmeyecek.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

22:35
Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız
Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı! Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız
21:41
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
20:49
İran’ın eski büyükelçisinin Avrupa’daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 23:11:11.
Advertisement
