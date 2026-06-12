Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı - Son Dakika
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Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

12.06.2026 11:10
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Ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Vatan Bilgisayar'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Vatan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik soruşturmasında Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun da yer aldığı 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER;

  • Tolga Çam
  • Murat Saygı
  • Enis Ahmet Onat
  • Emre Tari
  • Hasan Vatan
  • Reyhan Küçükyeğen
  • Mehmet Yıldız
  • Ramos Correıra
  • Eren Yorulmaz 
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

ALİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALAN İSİMLER;

  • Ayşe Hatun Önal
  • Beren Saat
  • Kenan Doğulu
  • Kerimcan Durmaz
  • Berdan Mardini
  • Ozan Doğulu
  • Yaşar İpek
  • Enis Arıkan
  • Selin Ciğerci 
  • Oğuzhan Beker

HASAN VATAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Türkiye'de teknoloji perakendeciliği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hasan Vatan'ın kariyeri ve hayat hikayesi şu şekildedir: 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Vatan, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Babası merhum Osman Nuri Vatan aslen Artvin’in Arhavi ilçesindendir. Aile işleri sebebiyle uzun yıllar Ardahan’da da yaşayan Vatan ailesi, daha sonra işlerini büyütmüştür.

Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

İş hayatına babasının oto yedek parça dükkanında başlayan Hasan Vatan, 1983 yılında Elmadağ'da Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazalarından birini açarak sektöre adım attı. Teknolojiyi "caddeye indiren" ve ilk kez vitrine bilgisayar koyarak halkla buluşturan isim oldu. Kurduğu vizyoner stratejilerle Vatan Bilgisayar'ı Türkiye'nin en büyük yerli teknoloji ve elektronik perakende zincirlerinden biri haline getirdi ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

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Son Dakika Güncel Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Baş Burcu Baş:
    yaa bi dakika arkasında ihmal var mı yok mu bunu bilmek istiyorum çünkü bu kadar büyük işi olan adam böyle bir durumdaysa bi yerde sorun var 1 0 Yanıtla
  • Hande Aydın Hande Aydın:
    gençler artık böyle şeyleri ciddiye alıyor da bizim kuşak hep geçiştirdi 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Çoban Süleyman Çoban:
    doğa için ne kadar kötü ya bu işler hep böyle devam edecek mi yani zengin insanlar hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşıyor çok üzücü 0 0 Yanıtla
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