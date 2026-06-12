Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik soruşturmasında Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun da yer aldığı 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye'de teknoloji perakendeciliği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hasan Vatan'ın kariyeri ve hayat hikayesi şu şekildedir: 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Vatan, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Babası merhum Osman Nuri Vatan aslen Artvin’in Arhavi ilçesindendir. Aile işleri sebebiyle uzun yıllar Ardahan’da da yaşayan Vatan ailesi, daha sonra işlerini büyütmüştür.
İş hayatına babasının oto yedek parça dükkanında başlayan Hasan Vatan, 1983 yılında Elmadağ'da Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazalarından birini açarak sektöre adım attı. Teknolojiyi "caddeye indiren" ve ilk kez vitrine bilgisayar koyarak halkla buluşturan isim oldu. Kurduğu vizyoner stratejilerle Vatan Bilgisayar'ı Türkiye'nin en büyük yerli teknoloji ve elektronik perakende zincirlerinden biri haline getirdi ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.
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