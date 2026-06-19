Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı - Son Dakika
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Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

19.06.2026 14:42
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'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle tanınan ve 35 yaşında aniden hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatında sarsıcı şüphe! Başlangıçta kalp krizi geçirdiği sanılan genç oyuncunun, vefatından bir hafta önce Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı, ölüm nedeninin "sepsis" (kan zehirlenmesi) olabileceği ihtimaliyle savcılığa başvurarak otopsi talebinde bulundu.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan 35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. İlk etapta kalp krizi olarak değerlendirilen ölümün arkasında, oyuncunun vefatından bir hafta önce gittiği Tayland gezisinde bir maymun tarafından ısırılması şüphesi yatıyor. Ailenin avukatı, otopside bu detayın incelenmesi için savcılığa başvurdu.

İstanbul'daki evinde geçtiğimiz pazartesi günü (15 Haziran) aniden fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. İlk belirlemelerde 35 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülürken, bugün soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

TAYLAND TATİLİNDEKİ GİZEMLİ YARA İZLERİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncunun ölümünün ardından sol kolunda tespit edilen yara izleri, aileyi ve hukuki temsilcileri harekete geçirdi. Oyuncunun vefatından bir hafta önce Tayland'a bir seyahat gerçekleştirdiği ve bu seyahat sırasında bir maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı.

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

AVUKAT SAVCILIĞA BAŞVURDU: SEPSİS ŞÜPHESİ

Ece İrtem'in ailesinin avukatı Uğur Gökkoyun, müvekkilinin ölüm nedeninin arkasında bu ısırığın olabileceğine dair uzman görüşü aldıklarını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Avukat Gökkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “15.06.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.”

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE NETLEŞECEK

Uzmanlar, vahşi hayvan ve özellikle maymun ısırıklarının insan vücudunda hızla yayılan enfeksiyonlara ve kalbi de tetikleyebilecek ölümcül sepsis (kan zehirlenmesi) tablosuna yol açabileceğine dikkat çekiyor. Genç oyuncunun kalp krizinden mi yoksa Tayland'da kaptığı bir enfeksiyon neticesinde mi hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak detaylı otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Soruşturma sürüyor.

Kalp Krizi, Magazin, Tayland, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı - Son Dakika

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