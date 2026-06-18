TBMM Başkanlığına, aralarında Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de yer aldığı 12 milletvekili hakkında hazırlanan 14 yasama dokunulmazlığı dosyası sunuldu. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.
Karma Komisyon’a sevk edilen dosyalar arasında muhalefet partilerinden çok sayıda tanınan isim yer alıyor. Hakkında tezkere düzenlenen milletvekilleri şunlar:
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay
İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun
Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
Meclis’e ulaşan 14 dokunulmazlık dosyasının dağılımında iki isim öne çıktı. Özgür Özel ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ikişer adet dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi. Karma Komisyon, önümüzdeki günlerde bu dosyaları gündemine alarak incelemeye başlayacak
Son Dakika › TBMM › Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
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