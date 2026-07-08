ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

ABD ile İran arasında ateşkesin ardından sağlanan görece sakin ortam uzun sürmedi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar ve buna karşılık ABD'nin İran'a düzenlediği kapsamlı misilleme operasyonu, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanmaya yol açtı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından düzenlenen operasyonlarda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Operasyonda hava savunma sistemleri, komuta merkezleri, kıyı radarları, gemisavar füze altyapısı ile 60'tan fazla İran Devrim Muhafızları botunun hedef alındığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

ABD, İran'ın Marshall Adaları bandıralı M/T Al Rekayyat, Suudi Arabistan bandıralı M/T Wedyan ve Liberya bandıralı M/T Cyprus Prosperity isimli ticari gemileri hedef aldığını belirterek saldırıları "ateşkesin açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Operasyonun ardından İran'dan da sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin anlaşmaları ihlal ettiğini savunurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Washington'a "ezici bir yanıt verileceği" uyarısında bulundu.

ABD'DEN İRAN PETROLÜ KARARI

Askeri gerilimin yanı sıra enerji piyasalarını etkileyen bir başka kritik adım da Washington'dan geldi.

ABD yönetimi, 21 Haziran'da yürürlüğe giren ve İran petrolünün satışına 60 gün süreyle izin veren genel lisansı iptal etti. Böylece İran petrolünün uluslararası piyasalara erişimine yönelik geçici kolaylık da sona ermiş oldu.

Uzmanlar, hem askeri operasyonların hem de lisansın iptal edilmesinin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

PETROL İKİ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

ABD-İran arasında varılan anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla birlikte geçen hafta sert düşüş yaşayan petrol fiyatları, son gelişmelerin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Geçen perşembe günü 70,15 dolara kadar gerileyerek yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrol, sonraki günlerde 70,50-72,50 dolar bandında yatay seyretmişti.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki son saldırılar ve ABD'nin misilleme operasyonlarının ardından Brent petrolün varil fiyatı pazartesi gününü 72 dolardan kapattıktan sonra salı günü yüzde 5,46 yükselişle 75,93 dolara çıktı. Gün içerisinde 76,60 dolar seviyesi test edilirken, böylece petrol son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI

Jeopolitik gerilimin yeniden yükselmesi altın piyasasını da etkiledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini güçlendirmesi ve yüksek faiz endişelerini artırması, güvenli liman olarak görülen altında satış baskısına neden oldu.

Küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde yüzde 1,42 değer kaybederek 4.106 dolardan kapanırken, bugünkü işlemlerde TSİ 06.20 itibarıyla 4.125 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde ise 8 Temmuz 2026 itibarıyla spot gram altın 6.215 TL seviyesinden güne başladı.