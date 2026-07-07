Küresel piyasalar Ankara\'dan gelecek mesajlara odaklandı

Dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa piyasaları güne temkinli başladı. Yatırımcılar, zirve kapsamında duyurulması beklenen yeni savunma anlaşmalarını yakından takip ederken, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki değerleme endişeleri borsalarda baskı oluşturdu.

AVRUPA BORSALARI YATAY SEYRETTİ

Avrupa'nın gösterge endeksi STOXX 600, önceki seansta rekor seviyelere yakın kapanmasının ardından yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi.

Özellikle teknoloji sektöründe satışlar dikkat çekti. Çip üretim ekipmanları şirketi ASML ile yarı iletken üreticisi Infineon hisseleri yaklaşık yüzde 4 gerilerken, Siemens Energy hisseleri de aracı kurum Barclays'in not indiriminin ardından yüzde 5,5 değer kaybetti.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE DEĞERLEME ENDİŞESİ

Piyasalardaki temkinli havanın temel nedenlerinden biri, son aylarda hızla yükselen yapay zeka ve çip şirketlerinin aşırı değerlenmiş olabileceğine yönelik endişeler oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in güçlü beklentilerine rağmen hisselerinde düşüş yaşanırken, ABD Nasdaq vadeli endeksleri de geriledi.

GÖZLER NATO'DAN ÇIKACAK SAVUNMA ANLAŞMALARINDA

Savunma şirketleri ise NATO Liderler Zirvesi'nde açıklanması beklenen yeni anlaşmaların etkisiyle yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları yönündeki çağrılarının ardından, zirvede yeni savunma projeleri ve iş birliklerinin duyurulması bekleniyor.

Bu beklentiyle Avrupa savunma endeksi yükseliş eğilimini sürdürürken, İsveçli savunma şirketi Saab hisseleri, Morgan Stanley'in tavsiye notunu yükseltmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.

SHELL HİSSELERİ YÜKSELDİ

Enerji devi Shell'in ikinci çeyrek doğal gaz görünümünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından şirket hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi.