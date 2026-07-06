Beşiktaş'ta Nübel'den sonra bir kaleci transferi daha - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Nübel'den sonra bir kaleci transferi daha

Beşiktaş\'ta Nübel\'den sonra bir kaleci transferi daha
06.07.2026 19:46
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Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için RAMS Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar ile de prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezon öncesi kaleci transferinde hareketli günler geçiren Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Bayern Münihli Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanırken yerli rotasyonunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. 

TARAFLAR PRENSİPTE ANLAŞTI

Kaleyi sağlama almak isteyen Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar için RAMS Başakşehir ile yürüttüğü müzakerelerde mutlu sona çok yaklaştı. Yapılan görüşmeler neticesinde her iki kulübün de transferin ana maddeleri üzerinde prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. 

Beşiktaş'ta Nübel'den sonra bir kaleci transferi daha

RESMİ İMZALAR YAKIN

Transferin resmiyet kazanması adına taraflar arasındaki son detaylar üzerinde çalışmaların devam ettiği, Siyah-beyazlı kurmayların kaleci rotasyonuna önemli bir derinlik kazandıracak olan bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökerek duyuracağı aktarıldı. 

3 MAÇTA 6 GOL YEDİ 

Geleceğin önemli kalecileri arasında gösterilen Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransa’nın Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında RAMS Başakşehir’e transfer olmuştu. İstanbul temsilcisiyle 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli file bekçisi, turuncu-lacivertli formayla yalnızca 3 maçta görev alabilmiş ve kalesinde 6 gol görmüştü. Doğan Alemdar, milli takım formasını şu ana dek 2 kez giydi.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Nübel'den sonra bir kaleci transferi daha - Son Dakika

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