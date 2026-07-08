Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Türkiye-ABD savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklayarak, "Yaptırımları kaldıracağız; zamanı geldi." dedi.

Türkiye ile ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye ile ilgili hiçbir konuda endişem yok. Şu anda Türkiye ile ilişkimiz muhtemelen hiç olmadığı kadar iyi." ifadelerini kullandı.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ İÇİN KRİTİK ADIM

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması halinde Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesinin önündeki en önemli engellerden biri ortadan kalkmış olacak.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında CAATSA yaptırımlarına tabi tutulmuş, aynı süreçte F-35 programından çıkarılmıştı.

Ankara, teslim edilmeyen F-35 uçakları için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştı.

İDDİA: TRUMP KASIMDAN ÖNCE TAMAMLAMAK İSTİYOR

İsrail basınına göre Trump yönetimi süreci hızlandırmayı hedefliyor.

İsrail merkezli N12 televizyonu ile kamu yayıncısı KAN'ın haberlerinde, Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecini kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden önce sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.

Haberlere göre Washington'da konuya ilişkin diplomatik temaslar da hız kazandı.

KONGRE ENGELİ GÜNDEMDE

New York Times'ın haberine göre Trump yönetimi yaptırımları kaldırmaya hazırlanırken, böyle bir karar ABD Kongresi'nin incelemesine tabi olacak.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da CAATSA'nın kaldırılması girişiminin Kongre'de ciddi itirazlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçen ay Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programına dönüş için gerekli yasal şartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirdiğini açıklamıştı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN DEVREYE GİRDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimali Tel Aviv'de rahatsızlık yarattı.

Maariv gazetesi, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışını engellemek amacıyla Washington nezdindeki girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

Haberde, Yunanistan'ın da Türkiye'ye F-35 satışına karşı ABD yönetimi nezdinde diplomatik girişimlerde bulunduğu ve CAATSA ile F-35 konusunda lobi faaliyetlerini artırdığı iddia edildi.

Euractiv'in aktardığına göre ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasının İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki hava üstünlüğünü etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE MODERNİZASYON SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla yeni nesil savaş uçakları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara'nın yeni F-16 Block 8 uçakları tedarik etmeyi, mevcut F-16 filosunu modernize etmeyi ve milli muharip uçak KAAN programı için gerekli motorları temin etmeyi hedeflediği belirtiliyor.