Limasol\'da gece kulübü önünde patlama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde bir gece kulübünde el yapımı patlayıcı infilak etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 03.30 sıralarında patlama meydana geldi. Limasol kentinde bir gece kulübünün girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iş yerinin girişinde ve kısa mesafede park halindeki çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Patlama sırasında işletmenin kapalı olmasından dolayı can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İlk incelemelere göre patlayıcının düşük güçlü el yapımı metal bir düzenek olduğu ortaya çıktı.

FAİLLERİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Limasol Emniyet Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou, ihbarın alınmasının ardından polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, güvenlik çemberine alınan bölgede inceleme başlatıldığını açıkladı. Faillerin tespitine yönelik delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.