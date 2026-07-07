ABD Başkanı Trump\'ı taşıyan uçak Ankara\'ya indi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Trump'ın inişinden kısa süre önce ise ABD heyetini taşıyan uçak da Ankara'ya ulaşmıştı. Havalimanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Trump'ın resmi karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Zirve öncesinde Ankara genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Esenboğa Havalimanı ile çevresinde polis ve jandarma ekipleri yoğun önlem alırken, devlet başkanlarının geçeceği güzergahlarda şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak arandı.
Ekipler, araçlarda ve sürücüler üzerinde kontroller gerçekleştirirken, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulandı.
Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı ile Turgut Özal Bulvarı boyunca 32 NATO üyesi ülkenin bayrakları direklere asıldı. Başkenti tanıtan afişlerin yanı sıra, zirvenin sloganları olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar da güzergahlara yerleştirildi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli görev yapıyor. Zirve boyunca askeri ve diplomatik uçuşların ağırlıklı olarak Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi beklenirken, güvenlik tedbirlerinin zirvenin ardından da bir süre devam edeceği belirtildi.
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