Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu, ittifakın savunma kapasitesini artırmaya yönelik önemli mesajlara sahne oldu.

Forumda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın savunma harcamalarının ulaştığı seviyeye dikkat çekerek, NATO müttefiklerinin daha hızlı ve koordineli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA BÜTÇESİNİN YARISINI SAVAŞ MAKİNESİNE AYIRIYOR"

Rutte, Rusya'nın ulusal bütçesinin yaklaşık yarısını savaş kapasitesini güçlendirmek için kullandığını belirterek, "Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş makinesini beslemek için kullanıyor. Niyeti bizimki kadar iyi değil." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savunma sanayisindeki üretim hızının NATO için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan Rutte, ittifakın caydırıcılığını koruyabilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÜRETİM VE SATIN ALMA KAPASİTESİNİ ARTIRMALIYIZ"

NATO ülkelerine çağrıda bulunan Rutte, "Bizim de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Devletler oynamaları gereken rolleri üstlenmeli, anlaşmalar yapmalı. Üretim ve satın alma kapasitesini artırmamız lazım." dedi.

Rutte'nin açıklamaları, NATO'nun savunma sanayisini büyütme, ortak üretimi hızlandırma ve milyarlarca dolarlık yeni savunma projelerini hayata geçirme hedefini öne çıkardığı zirve gündemiyle örtüşüyor. Zirvede yeni gözetleme uçakları, insansız hava araçları ve tanker uçak projeleri de duyuruldu.

RUSYA GÜNDEMİN MERKEZİNDE

Ankara'daki zirvede savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayi üretiminin güçlendirilmesi ve Rusya'nın oluşturduğu güvenlik riskleri en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. NATO yönetimi, müttefiklerden savunma yatırımlarını hızlandırmalarını ve somut üretim kapasitesi oluşturmalarını istiyor.