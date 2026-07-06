NATO Temsilcileri Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen NATO Lüksemburg Daimi Temsilci Stephan Frederic Müller başkanlığındaki NATO heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Anıtkabir’i ziyaret eden heyet, aslanlı yoldan yürüyerek ulaştığı Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Misakımilli Kulesi’ne geçen heyet adına Müller, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“YURTTA SULH, CİHANDA SULH” VURGUSU

Müller, deftere yazdığı tarihi ve anlamlı metinde Atatürk'ün barış vizyonuna ve Türk milletine olan saygısını şu sözlerle dile getirdi: “NATO adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve yüce hatıranızın huzurunda milletinize duyduğumuz sonsuz saygıyı teyit etmek üzere bugün birlik içinde bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' şeklindeki asırlık ilkenizin ittifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını idrak ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle yüce milletinizi ziyaret etmekten duyduğumuz en derin minnettarlığı ifade etmemize lütfen müsaade ediniz. En derin saygılarımla.”