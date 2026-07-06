Bu maça yürek dayanmaz! 5 gol, 1 kırmızı kart ve kazanan İngiltere

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mexico City'de oynanan mücadeleyi İngiltere, 3-2 kazandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

TSİ 03.00'te başlaması gereken müsabaka, yoğun yağış ve şiddetli gök gürültüsü nedeniyle 04.00'te başladı. İngiltere, 36 ve 38. dakikalarda Jude Bellingham'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Meksika ilk yarının son anları olan 42. dakikada Julian Quinones ile farkı bire indirerek soyunma odasına 2-1 geride gitti.

GOL DÜELLOSUNDA ZAFER İNGİLİZLERİN

İngiltere, ikinci yarının 54. dakikasında Jarell Quansah'ın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak daha sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Harry Kane, 60. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. Farkı yeniden bire indirmek için bastıran Meksika, aradığı golü tıpkı rakibi gibi penaltıdan buldu. Mücadelenin 69. dakikasında kazanılan penaltıda topu alan Raul Jimenez, meşin yuvarlaığı filelere yolladı. Karşılaşmanın geri kalan anlarında Meksika'nın baskısı sonuç vermedi ve müsabakayı İngiltere kazandı.

NORVEÇ'İN RAKİBİ İNGİLTERE

Bu sonuçla birlikte İngiltere, adını çeyrek finale yazdırarak Brezilya'yı eleyen Norveç'in rakibi oldu. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ise Dünya Kupası'na veda etti.