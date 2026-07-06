NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, polis teşkilatında da dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Zirve kapsamında görev yapacak polislerin üniformaları ile polis araçlarına NATO logolu özel stickerlar yerleştirildi.

POLİS ÜNİFORMALARINDA NATO DETAYI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlıklar hız kazandı.

Zirve güvenliği kapsamında görev yapacak polis ekiplerinin üniformalarına NATO logolu özel stickerlar takılmaya başlandı. Aynı logoların polis araçlarında da kullanıldığı görüldü.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesinde Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri kritik noktalarda görev yaparken, zirve boyunca kullanılacak araçlar ve görevli personel de özel işaretlemelerle hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYON İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Üniformalar ve resmi araçlara eklenen NATO logolu stickerların, zirvede görev yapan güvenlik personeli ile araçların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Ankara'da zirve boyunca binlerce polis görev yaparken, güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlıklar aralıksız sürüyor.