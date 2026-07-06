NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik
06.07.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürerken, görev yapacak polislerin üniformaları ile polis araçlarında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Zirve kapsamında üniformalara ve resmi araçlara NATO logolu özel stickerlar yerleştirildi. Uygulama, zirve güvenliği kapsamında alınan özel tedbirlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, polis teşkilatında da dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Zirve kapsamında görev yapacak polislerin üniformaları ile polis araçlarına NATO logolu özel stickerlar yerleştirildi.

POLİS ÜNİFORMALARINDA NATO DETAYI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlıklar hız kazandı.

Zirve güvenliği kapsamında görev yapacak polis ekiplerinin üniformalarına NATO logolu özel stickerlar takılmaya başlandı. Aynı logoların polis araçlarında da kullanıldığı görüldü.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> üniformalarında dikkat çeken değişiklik

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesinde Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri kritik noktalarda görev yaparken, zirve boyunca kullanılacak araçlar ve görevli personel de özel işaretlemelerle hazır hale getirildi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYON İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Üniformalar ve resmi araçlara eklenen NATO logolu stickerların, zirvede görev yapan güvenlik personeli ile araçların kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Ankara'da zirve boyunca binlerce polis görev yaparken, güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Türkiye, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü
Zincirleme kazada kahreden son Otomobilden fırlayan genç hayatını kaybetti Zincirleme kazada kahreden son! Otomobilden fırlayan genç hayatını kaybetti

13:38
Anlaşma tamam Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:00:23. #.0.2#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.