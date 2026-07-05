Seferihisar Plajında Sözlü Saldırı - Son Dakika
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Seferihisar Plajında Sözlü Saldırı

Seferihisar Plajında Sözlü Saldırı
05.07.2026 14:49
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İzmir'deki plajda yaşlı bir kadın, anne ve kıza sözlü saldırıda bulundu, anlar kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda, yaşlı bir kadının çevrede bulunan anne ve kıza sözlü saldırıda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.

Sandalyeyi yere fırlattı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

"Anne nereye gidiyorsun"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seferihisar, 3. Sayfa, Güvenlik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Plajında Sözlü Saldırı - Son Dakika

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