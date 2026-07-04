Eskişehir'de Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Eskişehir\'de Yaşlı Adam Ölü Bulundu
04.07.2026 23:48
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Yaşar A., yalnız yaşadığı evinde ağır kokular nedeniyle ölü bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yalnız yaşayan yaşlı bir adam, dairesinden yayılan ve tüm sokağı saran ağır kokular üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, Büyükdere Mahallesi Dinçtürk Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 63 yaşındaki KOAH hastası Yaşar A.'dan yaklaşık 15 gündür haber alınamayan komşuları, daireden sokağa kadar yayılan kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından içeri giren ekipler, Yaşar A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Daireden yayılan ağır kokunun tüm sokağı sarması nedeniyle olay yerindeki komşuların ve sokaktan geçen vatandaşların kokudan etkilenmemek için maske takmak zorunda kaldıkları görüldü. Bekar olduğu öğrenilen Yaşar A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Otopsi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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