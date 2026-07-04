F-35 Uçağı Beyaz Saray Çevresinde Görüntülendi

ABD'nin başkenti Washington'da, bir F-35 tipi savaş uçağı Beyaz Saray çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Beyaz Saray'a yakın bölgedeki Jefferson anıt mezarının önünde beliren F-35 Lightning II uçağı, bir süre "havada asılı" konumda bekledi.

Söz konusu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler, sosyal medyada merak konusu oldu.

Başkentin "National Mall" diye bilinen alandaki su rezervuarının üzerinde oldukça alçak bir noktada hareketsiz duran uçakla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı noktada durarak kendi etrafında daire çizen uçağın motorlarının oluşturduğu rüzgarın etkisiyle rezervuar suyunun üzerinde haleler oluştu.

11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında bir F-35 uçağının hangi amaçla bulunduğu konusu, bazı sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırırken bazılarında ise kafa karışıklığına sebep oldu.