Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan "3500 dolar" uyarısı

ABD'de açıklanan tarım dışı ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarında güçlü yükselişi beraberinde getirdi.

Spot altın yüzde 1,4 artışla 4.179,94 dolara yükselerek 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,6 değer kazanarak 4.193,20 dolara çıktı.

Böylece altın, son beş haftadaki ilk haftalık kazancını elde etmeye hazırlanırken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,3 yükseliş kaydetti. Yurt içinde ise gram altın yüzde 1,5'in üzerinde değer kazanarak 6 bin 290 lira seviyelerinde işlem gördü.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tarım dışı istihdam temmuz ayında yalnızca 57 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 110 bin kişilik artış yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflatırken, dolar endeksinde de düşüşe neden oldu.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların eylül ayında faiz artırımı beklentisi, istihdam verisi öncesinde yüzde 66 seviyesindeyken verilerin ardından yüzde 54'e geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, zayıf iş gücü piyasası verilerinin Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdiğini belirterek, faiz artırımı ihtimalindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

UZMANLARDAN 3.500 DOLAR UYARISI

Kelvin Wong, yükselişe rağmen yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Wong, yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yeni bir zayıflık dalgası görülebileceğini belirterek, bu senaryoda ons altının 3.500 dolar seviyesine kadar gerileme riski bulunduğunu söyledi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre merkez bankaları mayıs ayında da altın alımlarını sürdürdü. Rapora göre resmi altın rezervleri mayıs ayında net 41 ton arttı. Uzmanlar, merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş, diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 2,3 artışla 62,43 dolara, platin yüzde 2,7 yükselişle 1.660,05 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 primle 1.284,40 dolara çıktı. Üç metal de haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.