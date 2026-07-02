ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.
Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.
Cenaze töreni Tahran'da başladı. Hamaney'in cenazesi Tahran'daki yas salonuna getirildi. Törene çok sayıda kişi katıldı. Salonun tamamen dolduğu görüldü. İranlıların Hamaney'in tabutuna dokunmak için birbiriyle yarıştığı görüldü.
Son Dakika › Ali Hamaney › Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde - Son Dakika
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