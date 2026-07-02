Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde - Son Dakika
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Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

02.07.2026 23:46
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ABD-İsrail'in şubat ayındaki saldırısında yaşamını yitiren İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da yas salonuna getirildi. Binlerce kişi Hamaney'in tabutuna dokunmak için birbiriyle yarıştı.

ABD- İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.

Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.

HAMANEY'İN TABUTUNA DOKUNMAK İÇİN YARIŞTILAR

Cenaze töreni Tahran'da başladı. Hamaney'in cenazesi Tahran'daki yas salonuna getirildi. Törene çok sayıda kişi katıldı. Salonun tamamen dolduğu görüldü. İranlıların Hamaney'in tabutuna dokunmak için birbiriyle yarıştığı görüldü.

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Son Dakika Ali Hamaney Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    camiye çağırsan gelmezler bu kadar yada yardıma ihtiyacı olan var desen hepsi ortadan yok olur 0 0 Yanıtla
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