Seyir Halinde Görüntü İzlemek Yasaklandı - Son Dakika
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Seyir Halinde Görüntü İzlemek Yasaklandı

Seyir Halinde Görüntü İzlemek Yasaklandı
03.07.2026 00:52
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Yeni yönetmelikle sürücüler, seyir halindeyken görüntü cihazlarında yayın izleyemeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle "görüntü cihazı" ve "sürücü görüş alanı" tanımları Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklendi. Buna göre, sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan ve aracın hareketi sırasında televizyon veya video yayını izlenen cihazlar "görüntü cihazı" olarak tanımlandı.

ÖN CAMA TELEFON TUTUCU TAKILABİLECEK

Düzenlemeyle, sürücü görüş alanı içinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya ve araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını, cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı. Ancak, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu, görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek.

Sürücülerin seyir halindeyken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemesi yasaklandı. Sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullanılan cihazlar, araç içi ve dışı gösteren kamera ve kayıt cihazları ile aracın kontrolü ve sistem ayarlarına ilişkin cihazların bu amaçlarla kullanımı yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

ARACA İLAVE HOPARLÖR YASAKlANDI

Araçtaki ses cihazlarının, sesi araçtan dışarı taşacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Ayrıca, araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaklandı. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapılan M2 ve M3 sınıfı araçlarda ise şoförlerin izleyemeyeceği şekilde olmak şartıyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz bulundurulabilecek. Ancak bu cihazlar şoförler tarafından yönetilemeyecek.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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