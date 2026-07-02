İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri - Son Dakika
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İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

02.07.2026 20:44
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İstanbul'un dört bir yanında girdiği dükkanlarda erkek çalışanları taciz edip zorla öpmeye çalışan kadının yeni videosu ortaya çıktı. Aynı kadının, İstanbul'da girdiği bir takı dükkanında işletme sahibi erkeği taciz ettiği görüldü.

İstanbul’da girdiği dükkanlarda erkek çalışanları ve işletme sahiplerini taciz eden kadının yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ TAKI DÜKKANINDAN

Sosyal medyada büyük tepki çeken yeni videoda, kadının bir takı dükkanına girerek buradaki erkek işletme sahibini zorla öpmeye çalıştığı ve taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzer eylemleri İstanbul'un farklı bölgelerinde de tekrarladığı belirtilen kadın hakkında sosyal medya kullanıcıları emniyet güçlerine çağrıda bulundu. Mağdur esnafların şikayetçi olması üzerine, şüpheli kadının yakalanması ve hakkında hukuki işlem başlatılması için çalışma yürütülüyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    Selami karısı hahaha 0 0 Yanıtla
  • Vedat Güney Vedat Güney:
    Bunu yapan erkek olsaydı şimdiye çoktan yakalanıp tutuklanıp mahkemesi yapılıp 20 yıl ceza vermişti Yargıtay'da onaylamıştı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri - Son Dakika
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