İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul’da girdiği dükkanlarda erkek çalışanları ve işletme sahiplerini taciz eden kadının yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ TAKI DÜKKANINDAN

Sosyal medyada büyük tepki çeken yeni videoda, kadının bir takı dükkanına girerek buradaki erkek işletme sahibini zorla öpmeye çalıştığı ve taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzer eylemleri İstanbul'un farklı bölgelerinde de tekrarladığı belirtilen kadın hakkında sosyal medya kullanıcıları emniyet güçlerine çağrıda bulundu. Mağdur esnafların şikayetçi olması üzerine, şüpheli kadının yakalanması ve hakkında hukuki işlem başlatılması için çalışma yürütülüyor.