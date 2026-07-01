Aksaray'da Genç Adamın Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Genç Adamın Ölümü

Aksaray\'da Genç Adamın Ölümü
01.07.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helallik isteyip kaybolan genç, dağlık arazide ölü bulundu. İntihar ihtimali araştırılıyor.

Aksaray'da eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan genç, dağlık arazide kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Akin köyünde dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma gören Selahattin Ç. (28), eşine yazdığı mesajla helallik istedikten sonra kayıplara karıştı. Mesajı alan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın gidebileceği yerleri belirleyerek arama çalışması başlattı. 1 gün süren aramalara rağmen şahıs bulunamazken, gece dağlık arazide sahipsiz bir motosiklet gören hayvan barınağındaki güvenlik görevlisi durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, motosikletin 50 metre ilerisinde yerde yatan bir şahıs gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri yaptığı incelemede şahsın kafasından tabancayla vurulduğunu tespit etti. Olay yerinin polis sorumluluk bölgesinde olması üzerine çalışmalara emniyet güçlerine devredildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, şahsın başucunda bir tabanca ve çok sayıda boş kovan tespit etti. Kafasından vurulan şahsın kayıp olarak aranan Selahattin Çelik olduğu belirlendi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Genç Adamın Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:44
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 23:34:41. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Genç Adamın Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.