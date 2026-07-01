Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turist, sokakta yürürken kalabalık bir erkek grubunun etrafını sarmasıyla sözlü ve fiziki tacize uğradı.
Neye uğradığını şaşıran ve büyük korku yaşayan genç kadın, kalabalığın arasından güçlükle kurtuldu. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki yükseldi.
Suriye İçişleri Bakanlığı kadını taciz eden kişilerin emniyet güçlerince yürütülen çalışma sonucunda tespit edilerek yakalandığını bildirdi. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Son Dakika › Şam › Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku - Son Dakika
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