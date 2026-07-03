Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı - Son Dakika
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Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

03.07.2026 10:36
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Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik maaş zammının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok kalemde de artışa gidildi. Yeni dönemde bedelli askerlik ücreti 472 bin lirayı aşarken; kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli ödenekleri de aynı oranda yükseldi.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri ve bazı kritik ücretler, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden güncellendi. Son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen yüzde 13,52 oranındaki memur ve memur emeklisi zammı; bedelli askerlikten kıdem tazminatı tavanına, 65 yaş aylığından engelli ödeneklerine kadar geniş bir yelpazeyi doğrudan etkiledi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Memur maaş zammı oranında artırılan bedelli askerlik ücretleri, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına esas teşkil edecek yeni rakamlara göre, bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya yükseldi. Yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 liradan 5 bin 541 liraya çıktı.

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal destek kalemlerinde de yüzde 13,52'lik artış yaşandı. Bu kapsamda öne çıkan güncel rakamlar şu şekilde oluştu:

Engelli aylığı: Yüzde 40-69 arası engelli raporu bulunan vatandaşlar ile 18 yaş altı engelliler için ödenen aylık tutar 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üzeri engellilik durumunda ödenen tutar ise 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya ulaştı.

65 yaş aylığı: Sosyal güvencesi bulunmayan ve kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (2026 yılı için 9 bin 358 lira 50 kuruş) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara bağlanan aylık, 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıkarıldı.

ÇALIŞANLARIN GÖZÜ KIDEM TAZMİNATI TAVANINDAYDI

İşçi ve memur ayrımı olmaksızın tüm çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yeni zam oranıyla birlikte güncellendi. İşten ayrılma durumunda alınabilecek en yüksek yıllık tazminat tutarını belirleyen kıdem tazminatı tavanı, 64 bin 948 liradan 73 bin 729 liraya yükseldi.

Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

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Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı - Son Dakika

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