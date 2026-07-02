Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü
02.07.2026 14:07
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ABD'de yaşayan Noah Walden, mangalda pişirilen hamburgerin içine fark etmeden karışan metal tel nedeniyle bağırsak delinmesi yaşadı. Acil ameliyata alınan gencin bağırsağının yaklaşık 8 santimetrelik bölümü alındı. Olayın ardından uzmanlar metal telli mangal fırçalarına karşı uyarıda bulunurken, iki büyük üretici toplam 13 milyondan fazla ızgara temizleme fırçasını geri çağırdı.

Yaz aylarında sıkça tercih edilen mangal keyfi, ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Noah Walden için kabusa dönüştü. Anma Günü'nde yediği hamburgerin içine fark etmeden giren metal tel, günler sonra ciddi sağlık sorunlarına yol açtı.

Walden, hamburgeri yerken herhangi bir sorun hissetmediğini ancak yaklaşık bir hafta sonra şiddetli karın ağrısıyla gece yarısı acil servise kaldırıldığını anlattı.

BAĞIRSAĞINI DELDİ

Hastanede yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, mangal temizleme fırçasından kopan ince metal telin bağırsağına saplandığı ve bağırsakta delinmeye neden olduğu tespit edildi.

Doktorlar acil ameliyat kararı alırken, metal tel çıkarıldı ve hasar gören bağırsağın yaklaşık 8 santimetrelik bölümü alınmak zorunda kaldı.

Ameliyatın ardından Walden'in karnında yaklaşık 15 santimetrelik bir ameliyat izi kaldı.

"METAL TELLİ FIRÇALARI EVİNİZDEN ATIN"

Yaşanan olayın ardından konuşan Walden'in annesi Amie Walden, benzer bir olayın başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulundu.

Anne Walden, evlerde kullanılan metal telli mangal temizleme fırçalarının ciddi risk oluşturduğunu belirterek, herkesin bu ürünleri kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.

13 MİLYONDAN FAZLA FIRÇA GERİ ÇAĞRILDI

Olayın tek örnek olmadığı da ortaya çıktı. Tüketicilerden gelen yaralanma ve metal tel yutma şikayetlerinin ardından iki büyük mangal üreticisi toplam 13 milyondan fazla metal telli ızgara fırçasını geri çağırdı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun (CPSC) açıklamasına göre Nexgrill, 2015-2025 yılları arasında satılan yaklaşık 10,2 milyon metal telli fırçayı piyasadan toplatma kararı aldı. Şirket, ürünlerde tellerin koparak yiyeceklere karışabildiğini bildirdi.

Benzer şekilde Weber de en az 38 şikayet sonrası yaklaşık 3,2 milyon metal telli ızgara fırçasını geri çağırırken, müşterilerine ücretsiz naylon kıllı alternatif temizlik fırçaları sunmaya başladı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, zamanla yıpranan metal telli fırçalardan kopan ince tellerin ızgaraya yapışabildiğini, daha sonra pişirilen et ve hamburgerlerin içine fark edilmeden karışabildiğini belirtiyor.

Sindirim sistemine giren bu küçük metal parçalarının bağırsak delinmesi başta olmak üzere ciddi iç yaralanmalara neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, mangal temizliğinde metal telli fırçalar yerine naylon fırça, alüminyum folyo, temizlik taşı veya soğan gibi daha güvenli yöntemlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Ameliyat, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü - Son Dakika

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