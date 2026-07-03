Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Suriye\'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
03.07.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, başkent Şam'da dün 10 kişinin can verdiği bombalı saldırının ardından yeni patlamayla sarsıldı. Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, Humus kentinde saha taraması yapan teknik ekiplerin T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine rastladıkları belirtildi.

Elde edilen ilk verilere göre söz konusu kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra bir mayının patlaması sonucu öldüklerine işaret edilen haberde, ölenlerin kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞAM'DAKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yolda, Adalet Sarayı'nın yanındaki işletmede dün meydana gelen patlamada son olarak 10 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Ohhhhhhhh iyi olmuş 21 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada
Deniz Göktaş’a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu’nu da kızdırdı Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı

23:20
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ’’99 puan’’ göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi
21:30
Fenerbahçe’den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
16:55
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 23:44:26. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.