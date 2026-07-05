Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı - Son Dakika
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Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı

Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı
05.07.2026 01:49
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay karşı karşıya geldi. Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 1-0 kazandı. 

TEK GOL VE KAZANAN FRANSA

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da isabetli şut dahi çekemedi ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda da temposuz geçen mücadelede Fransa, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Karşılaşmanın 70. dakikasında topun başına geçen Kylian Mbappe, penaltıda hata yapmadı. 

Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı

MESSI'NIN TEK RAKİBİ MBAPPE

Kylian Mbappe attığı bu golle birlikte 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselterek gol krallığında Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi yakaladı. 

FRANSA, FAS'IN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Paraguay, Dünya Kupası'na veda etti. Fransa ise adını çeyrek finale yazdırdı. Fransızların bu turdaki rakibi Fas olacak. 

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Son Dakika Dünya Kupası Fransa, Paraguay engelini tek golle aştı - Son Dakika

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