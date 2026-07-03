Senegal\'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elenen Senegal'de kriz büyüyor. Rakibine karşı 2-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan Senegal, uzatmalara giden maçta 120+5. dakikada yediği golle Belçika'ya 3-2 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

PAPE GUEYE'DEN OLAY TEPKİ

Senegal'in maçı 2-0 önde götürdüğü 66. dakikada oyundan alınan Pape Gueye, hocası Pape Thiaw'a tepki göstermişti. Afrika ekibinin 2026 Dünya Kupası'nın elenmesinin ardından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu çarpıcı bir açıklama yaptı.

''MİLLİ TAKIMA ARA VERECEĞİM”

Hocasına ve teknik ekibe tepki gösteren Pape Gueye, "Bu teknik ekip olduğu sürece milli takıma ara vereceğim.'' diyerek adeta rest çekti.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

İspanya'da Villarreal forması giyen Pape Gueye, ocak ayından bu yana sık sık Süper Lig devi Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı.