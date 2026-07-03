Trabzon'un 69 yıllık hava kapısı tarih olacak: 100 milyon ton kaya ile Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

1957 yılında sivil hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin denize en yakın havalimanlarından biri olarak Doğu Karadeniz'in en önemli ulaşım merkezleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisinde artan iç ve dış hat seferleriyle birlikte özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki yükseliş, havalimanının mevcut kapasitesini zorlamaya başladı. Yapılan ilave düzenlemelerle yıllık yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet verebilir hale getirilen havalimanının, artan talebi uzun vadede karşılamasının mümkün olmadığı değerlendirildi.

3 MİLYON METREKARELİK DOLGU ALANI OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi ile mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak. Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği altyapı, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan projenin ihalesi tamamlanırken, yer tesliminin ardından yapım sürecinin hızla başlaması planlanıyor. Yaklaşık 100 milyon ton kaya dolgusunun kullanılacağı projede çalışmalar mevcut hava trafiğini aksatmayacak şekilde yürütülecek. Yeni havalimanının yaklaşık 6 yıllık inşaat sürecinin ardından hizmete açılması hedefleniyor.

Yeni havalimanıyla birlikte Trabzon'un uluslararası hava ulaşım kapasitesi yaklaşık üç kat artırılarak yıllık 10 milyon yolcuya çıkarılacak. Mevcut havalimanına iniş yapamayan büyük gövdeli yolcu uçaklarının da hizmet verebileceği yeni tesisin, başta Körfez ülkeleri olmak üzere uluslararası uçuşların artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR 4 TİP UÇAĞA HİZMET VERİYORDU

1957 yılında "Hava Meydanı" olarak sivil hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, 1995 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu'nun 503 sayılı kararıyla havalimanı statüsüne kavuştu. İlk yıllarında C-47, F-27, F-28 ve DASH-7 tipi uçaklara hizmet veren havalimanı, 1985 yılında hizmete giren 45 metre genişliğinde ve 2 bin 640 metre uzunluğundaki ışıklandırmalı yeni pistiyle her türlü uçağın iniş ve kalkış yapabileceği altyapıya ulaştı. CAT-1 standartlarında hizmet veren Trabzon Havalimanı, aynı anda 14 büyük gövdeli ve 4 küçük gövdeli uçağın park edebildiği apron kapasitesine sahip bulunuyor. 1988 yılında geçici hudut kapısı ilan edilen havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç hat ile dış hat uçuşlarına 24 saat esasına göre yerli ve yabancı hava trafiğine hizmet veriyor.

İKİ KEZ PİSTTEN ÇIKAN UÇAKLARLA GÜNDEME GELDİ

Trabzon Havalimanı, geçmişte yaşanan iki pistten çıkma olayıyla da hafızalara kazındı. 1981 yılında Trabzonspor ile oynayacağı lig maçı için Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Kazada uçakta bulunan 65 kişiden ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanında en çok konuşulan olay ise 13 Ocak 2018'de yaşandı. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Ankara-Trabzon seferinin ardından iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıktı. Deniz kıyısında yaklaşık 10 metre kala çamura saplanarak duran uçaktaki 162 yolcu ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisi kazayı yara almadan atlattı.

BAŞKAN GENÇ: BÜYÜK UÇAKLAR İNEMİYORDU

Proje ile ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Uluslararası Havalimanı'nın artık yolcu kapasitesi itibarıyla yetersiz bir hale geldiğini belirterek, "2 bin 700 metre pist uzunluğuyla birlikte uluslararası uçuş standartlarını belki karşılayabilir nitelikteydi. Ancak büyük gövdeli uçaklar, özellikle Körfez bölgesinden, Suudi Arabistan'dan ve diğer bölgelerden gelen büyük uçaklar inemiyordu. O nedenle ulaşımı sağlayamıyorduk. Ulaştırma Bakanımız, milletvekillerimiz ve hep birlikte Cumhurbaşkanımıza ilettik. Yatırım programına alındı. 27 Aralık'ta ihalesi yapıldı. 20 Ocak'ta da sözleşmesi imzalandı. Süreç hızlı yürüyor" dedi.

"ŞU ANDA 100 MİLYON NİTELİKLİ BİR KAYA KÜTLESİ GEREKİYOR"

Yolcu kapasitesinin 10 milyona çıkacağının altını çizen Başkan Genç, "Şu anda 100 milyon nitelikli bir kaya kütlesi gerekiyor. Bunun çalışmalarını bir taraftan yürütüyoruz. Yapımcı firmamız da ülkemizin güçlü firmalarından. İnşallah hızlı bir şekilde, 3 milyondan 10 milyon kapasiteye çıkabilecek, son derece modern, Trabzon'a yakışır uluslararası havalimanına kavuşacağız. Biz de Valimizle beraber, özellikle bu transfer işinin altyapısı ve lojistik kısmındaki kaya dolgusunun transferiyle ilgili, Bakanımızın da riyasetinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü bu, günlük yaşamımızı mutlaka etkileyecek. Ama en hızlı şekilde yapmanın da gayretinde olacağız. Çalışmalar sürerken hava trafiği eş zamanlı yürüyecek. Bir taraftan yeni havalimanı yapılırken, uçuş trafiğine halel getirmeyecek tedbirler alınarak bu süreç yönetilecek" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'UMUZUN DAHA MODERN BİR TESİSE KAVUŞMASI İÇİN SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor'umuzun tesislerine halel getirmeyecek şekilde proje revize edilerek uygulamaya başlanıyordu. Ancak Trabzonspor'umuz da özellikle havalimanı inşasından sonra kod olarak çok daha zor bir yerde kalacak. Esasında korunabilirdi. Bu nedenle kulüp başkanımızla Ulaştırma Bakanımıza gittik. Trabzonspor tesislerimizin bu proje kapsamında kamulaştırılarak Trabzonspor'umuza hem maddi olarak da bir girdi sağlaması hem de asıl Trabzonspor'umuzun daha modern bir tesise kavuşması için süreci yönetiyoruz."