Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin, 200 TL'lik yakıt alan kadın motosiklet sürücüsüne hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekmişti.

Kask kamerasına yansıyan olayda görevlinin, müşterinin aldığı yakıt miktarını küçümseyerek küfür ettiği duyulmuş, görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı.

AYNI AKARYAKIT ZİNCİRİNDE YENİ GÖRÜNTÜ

Tepkiler dinmeden, aynı akaryakıt zincirine ait olduğu belirtilen başka bir istasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, genç bir kadın aracına yakıt aldığı sırada pompa görevlisinin müşterinin arkasından konuştuğu anlar kameraya yansıdı.

KAMERAYA YANSIYAN SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde görevlinin, kadın müşteri için "Bu da sağlam ha keleş, gelsin de gör." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Söz konusu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı, çalışanların müşteriyle ilgili kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

PEŞ PEŞE YAŞANAN OLAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süre önce aynı akaryakıt zincirinin başka bir şubesinde yaşanan küfür skandalının ardından benzer içerikte yeni görüntülerin ortaya çıkması dikkat çekti.

İki olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, çalışanların müşteri ilişkileri konusunda daha sıkı denetlenmesi ve gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.